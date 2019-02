Jakob Poulsen har fået forlænget sin kontrakt med midtjyderne, så den nu løber frem til sommeren 2020.

De forsvarende danske mestre i fodbold, FC Midtjylland, har forlænget anfører Jakob Poulsens kontrakt, så den nu løber frem til sommeren 2020.

Det oplyser superligaklubben på sin hjemmeside.

Den 35-årige midtbanespillers aftale med midtjyderne stod til at udløbe efter den indeværende sæson.

- Jeg har skrevet under, fordi jeg elsker at være i klubben. Her er jeg omringet af mange dejlige mennesker, og jeg føler mig fortsat frisk rent fysisk.

- Derudover har jeg en fornemmelse af, at jeg godt kan være med og stadig bidrage med noget til holdet og klubben, siger Jakob Poulsen på FC Midtjyllands hjemmeside.

Den tidligere landsholdsspiller har trukket midtjydernes trøje over hovedet siden 2014. Poulsen er i gang med sin anden omgang i klubben, som han også spillede for fra 2010 til 2012.

- Jeg tager det afslappet, hvis folk begynder at snakke om min alder. Det vigtigste for mig er, at jeg er i stand til at præstere på det niveau, der er nødvendigt for at spille i FC Midtjylland, og den følelse har jeg, siger anføreren.

I alt er det blevet til 267 kampe for FC Midtjylland, ligesom Poulsen er noteret for 35 landskampe for Danmark.

Ud over tiden i det midtjyske har Jakob Poulsens karriere budt på ophold i Esbjerg, hollandske Heerenveen, AGF og AS Monaco.

FC Midtjylland har overvintret på Superligaens andenplads med tre point op til FC København. Midtjyderne spiller mandag deres første kamp i foråret, hvor Vendsyssel venter på udebane.

/ritzau/