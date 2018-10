Der er sendt krænkende SMS'er og billeder fra en U13-15-træner til ungdomsspillere i FC Midtjylland.

Det fortæller FC Midtjyllands administrerende direktør Claus Steinlein til B.T. onsdag aften.

Klubben har samme aften udsendt en pressemeddelelse gennem Midt- og Vestjyllands Politi. Klubben har bortvist træneren og anmeldt ham til politiet

I er en klub, der fokuserer meget på talentarbejde og har mange unge spillere. Der er selvfølgelig ingen, der ønsker det her, men hvordan kan det ske ude hos jer med det fokus, I har? Hvad tænker du?

»Det er noget, vi er rigtig trætte af, at der er en træner, der sender nogle SMS’er og billedmateriale til ungdomsspillere. Derfor er vi glade for, at vi har et godt set-up, hvor forældrene har kontaktet os med det samme, så vi kan få ryddet op i det, og nu har vi overladt sagen til politiet. Og det er jo desværre noget, der sker,« siger Claus Steinlein til B.T.

Det drejer sig om nogle SMS’er og noget stødende indhold, eller hvad?

»Ja, med noget krænkende indhold, der er langt væk fra de værdier, vi har.«

Hvem er han, har han været der længe?

»Han har været her et stykke tid, jeg ved ikke præcis hvor længe. Han er forholdsvis ny som træner i denne årgang, men har været i klubben i andre funktioner.«

Claus Steinlein fortæller desuden, at ungdomsspillerne er tilbudt psykologhjælp, ligesom at klubben »gør alt det« de nu kan gøre som klub. Der er ikke anmeldt fysiske overgreb, og Steinlein kan ikke fortælle, hvor længe træneren har sendt SMS'erne.

Claus Steinlein fortæller til B.T., at klubben havde børneattest på træneren - hvilket er standardproces i det midtjyske - og af attesten fremgik det, at træneren aldrig før, havde gjort nogle lignende.

»Vi vil selvfølgelig være ekstra opmærksomme på alle trænere og ledere og spillere i de her årgange for at være der og hjælpe til,« siger Steinlein.

Midt- og Vestjyllands Politi skriver gennem politikommissæer Henning Præstegaard følgende i en pressemeddelelse:

»Manden er blevet anholdt og sigtet, og vi er nu i gang med den videre efterforskning i sagen. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er sket fysiske overgreb, men både børn og forældre er selvfølgelig påvirkede af situationen, og vi samarbejder med fodboldklubben om at tage hånd om dem på en god måde.«