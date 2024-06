Peter Christiansen skifter til Wolfsburg, men er til rådighed for FCK i hele sommerens transfervindue.

FC Københavns sportsdirektør, Peter Christiansen, stopper i klubben og tiltræder i samme stilling hos bundesligaklubben Wolfsburg 1. juli.

Det oplyser FCK i en pressemeddelelse.

Peter Christiansen nåede at være i FCK i tre år, hvor det blev til to danske mesterskaber og to kvalifikationer til Champions League.

- Jeg har haft tre fantastiske år her, hvor jeg sammen med utroligt dygtige kolleger har sat en ny strategisk retning for klubben, siger Peter Christiansen.

- Vi har en gennemarbejdet strategi, der trods spekulationer om det modsatte, altid har været understøttet med de nødvendige ressourcer fra bestyrelse og ejerkreds, og sammen har vi flyttet klubben til et nyt sted.

Christiansen sluttede af med en tredjeplads i Superligaen.

- Det er en svær beslutning at rejse videre, fordi projektet i København er så givende og interessant, ligesom jeg nyder det samarbejde, der er på tværs af klubben.

- FC København betyder utroligt meget for mig, og derfor kan man også regne med, at jeg vil gøre alt for at afrunde mine opgaver i klubben og sende FCK godt videre, siger "PC".

I FCK har man accepteret et bud på sportsdirektøren.

- Det er aldrig let at sende dygtige ledere videre, men det er en del af gamet, siger bestyrelsesformand Henrik Møgelmose.

- I FC København ansætter vi kun de dygtigste på deres positioner, og med så kvalificerede ledere, trænere, spillere og medarbejdere, vil de naturligt være attraktive for de største ligaer, og det er et vilkår, vi må acceptere.

Peter Christiansen vil fortsætte sin rolle i FCK frem til 1. juli, hvorefter han fortsat vil stå til rådighed for klubben resten af transfervinduet.

- Planlægningen af sommerens transfervindue har været i gang i lang tid, og planen bliver eksekveret uanset PC's skifte, men vi glæder os over, at vi har hans ekspertise og netværk til rådighed denne sommer, siger Henrik Møgelmose.

- Desuden har vi en stærk organisation i hele den sportslige afdeling, der vil varetage opgaverne frem til, at den rette kandidat er på plads til posten som sportsdirektør. Vi er allerede i gang og vil nu bruge den nødvendige tid og grundighed på at finde PC's afløser.

/ritzau/