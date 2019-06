FC Københavns ambitioner på transfermarkedet er store. Rigtig store.

Der skal hentes kvalitet ind til det danske mesterhold, og manager Ståle Solbakken er ikke bange for hverken at sigte højt eller skyde store millionbeløb af sted efter de rigtige spillere. En af disse kunne have været Andreas Skov Olsen.

FC København undersøgte ifølge B.T.s oplysninger muligheden for at hente FC Nordsjællands 19-årige topscorer inden Superliga-sæsonen gik på hæld i slutningen af maj. Det bekræfter flere kilder. Og der faldt også en mere eller mindre officiel henvendelse fra FC København til FC Nordsjælland om muligheden for at hente Andreas Skov Olsen.

Og selvom FC København ikke har talt med Andreas Skov Olsen selv, bekræfter U21-landsholdsspilleren, at de danske mestre har haft føleren ude.

Vidste du, at FCK har spurgt på dig?

»Ja, jeg har godt hørt lidt om, at de havde interesse i hvert fald,« siger Andreas Skov Olsen til B.T..

Hvad tænker du om det? Hvad ville det være for et skridt?

»Det gode ved det er, at det er i Danmark også. Det er den største klub i Danmark. Men jeg ser ingen grund til at skulle tænke over det, før jeg har set Robert (Skov, red.) skrive under på en ny kontrakt et andet sted (smiler). Så det har jeg egentlig ikke tænkt videre over.«

Du kigger også på konkurrencesituationen i en ny klub?

»Ja, præcis. Når Robert er der, er det ikke der, jeg skal hen i hvert fald,« lyder det fra kantkometen.

FC Københavns overvejelser om at hente Andreas Skov Olsen fortæller en del om klubbens ambitioner. For manager Ståle Solbakken har ikke været uvidende om, at hvis han skulle lykkes med at hente Superligaens vicetopscorer, ville det kræve en rekordhandel i dansk fodbold.

Og det vil det stadig kræve, hvis der i FC København endnu skulle leve et håb om at lave en af de mest opsigtsvækkende handler i Superligaen.

Andreas Skov Olsen har nemlig godt nok kun et år tilbage af kontrakten med FC Nordsjælland, men i Farum ved man godt, at man har et guldæg, og derfor vil man forsøge at presse alle millioner ud af en eventuel handel.

Og lige nu ser det muligt ud for FCN, for der tales om en interesse for den 19-årige kantspiller som ikke engang tidligere storsalg som Emre Mor og Marcus Ingvartsen kunne komme i nærheden af.

Real Sociedad har været mest ivrig efter at vriste Andreas Skov Olsen fri af FC Nordsjælland. Den spanske klub har budt flere gange og fået afvist hver gang indtil videre. Det skulle angiveligt have fået klubben til at trække følehornene til sig på det seneste.

»Det ville passe godt til mig,” sagde Andreas Skov Olsen om Real Sociedad lørdag.

Men andre klubber lurer også i kulissen, og den store interesse for Andreas Skov Olsen er lige nu til FC Nordsjællands fordel, da klubben fra Farum dermed kan lade de mange klubber konkurrere prisen op på guldfuglen.

Andreas Skov Olsen og hans bagland kan til gengæld også have is i maven, og hvis man pludselig finder lige præcis den klub, som den unge komet ser som den helt rigtige, vil spilleren selv pludselig stå med alle kort på hånden. Også hvis den klub skulle vise sig at være FCK.

Med bare et år tilbage af kontrakten med FC Nordsjælland kan Andreas Skov Olsen nemlig med ro i sindet lade tiden tikke i dette transfervindue, der vil være FC Nordsjællands sidste mulighed for at kontrollere en mulig handel. Om et halvt år kan Andreas Skov Olsen forhandle frit - og om et år kan han skifte helt gratis.

Så langt når det dog næppe for den unge dansker, der kun har spillet sig endnu længere op på ønskelisterne med sine 20 minutter mod Østrig, hvor det både blev til oplæg og mål i 3-1-sejren.

Han skal med andre ord nok finde sig en ny klub denne sommer, hvis det er det, han vil.