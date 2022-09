Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fodbold er en fanfest. Fodbold er sammenhold.

Onsdag spillede FC København Champions League kamp mod spanske Sevilla FC. Kampen endte 0-0, og selvom pointtaget fra Sevilla er stort, så er det den københavnske gæstfrihed, der har taget Twitter med storm.

Det viser FC København på fornemmeste i en video på Twitter. 'Skål Sevilla FC. Tak for at rejse til København,' lyder det fra FC København

Du kan se videoen nederst i artiklen.

I videoen kommer flere frivillige fra københavnerklubben gående med øl og sodavand på tribunen, hvor de tilrejsende spanske fans står, og det får dem til at bryde ud i skønsang og klapsalver.

I skrivende stund har videoen af de gæstfrie københavnere fået mere end 14.000 likes og er blevet delt over 2.000 gange. Den spanske fodboldklub har også været ude og takke løverne for deres gæstfrihed i et opslag på Twitter, og flere hylder også initiativet.

'Du har klasse eller du har det ikke. Og de har det!,' skriver en.

'Kæmpe detalje! Det er at have klasse og autoritet, det skulle mange hold lære, det første Sevilla FC til returkampen,' skriver en anden

'God stil. Sådan skal fodbold være på lægterne,' skriver en tredje.

FC København møder FC Midtjylland søndag.