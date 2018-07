FC København er videre i Europa League-kvalifikationen, men træner Ståle Solbakken forventer mere af sit hold.

København. FC København spillede torsdag 1-1 mod finske KuPS og er dermed videre til anden runde af Europa League-kvalifikationen, efter at FCK vandt første kamp på udebane med 1-0.

Torsdagens kamp blev spillet, få dage efter at FCK led et særdeles skuffende 1-2-nederlag til AC Horsens i sæsonens første Superligakamp.

FCK-træner Ståle Solbakken så forbedring i spillet mod KuPS, men erkender samtidig, at det kan og skal blive endnu bedre.

- Præstationen i Finland var god, præstationen mod Horsens var svag i lange perioder, mens præstationen i denne kamp heller ikke var tilfredsstillende i lange perioder, siger Solbakken.

- Vi kan ikke stå og sige, at alt er fryd og gammen, men jeg har heller ikke givet op.

- Vi har stadig noget at arbejde med, men i denne kamp var jeg især glad for reaktionen, efter at vi kom bagud. Der blev vi testet maksimalt både mentalt og fysisk.

Profilen Viktor Fischer spillede hele kampen for FC København og fremtvang det straffespark, som Denis Vavro scorede på til 1-1.

Fischer mener, at der var fremgang i spillet i forhold til Horsens-kampen.

- Jeg synes, vi spillede bedre, end vi gjorde i mandags. Vi spillede mere solidt, siger Fischer.

- Så kom det mål imod, som var skuffende og satte os under pres, men vi er gode til at spille under pres. Vi skal lære at spille, som vi gør, når vi er under pres.

- Vi er videre, og det var det, vi skulle.

I næste runde af Europa League-kvalifikationen venter en kamp mod islandske Stjarnan.

FC København er igen favoritter, men Solbakken forventer endnu et lige opgør.

- Det er et hold, vi skal have respekt for.

- I international fodbold bliver holdene fra alle de mindre nationer bedre og bedre organiserede og mere professionelle.

- Alt kan ske, for det bliver tættere og tættere. Valur og Stjarnan er omtrent lige så gode som KuPS, siger Solbakken.

FCK's første kamp mod Stjarnan spilles på udebane i næste uge.

