FC Københavns transfervindue har været travlt.

Og det fortsætter lidt endnu, for en ny spiller er på vej til den danske mestre.

Denne gang drejer det sig om den svenske angriber Isaac Kiese Thelin, der ifølge B.T.s oplysninger er tæt på at skifte Anderlecht i Belgien ud med en tur til København for at slutte sig til Ståle Solbakkens tropper.

FCK-manageren fik kort inden Europa League-kvalifikationskampene mod Riga FC to mareridtsnyheder, da hans faste makkerpar i angrebet Dame N’Doye og Jonas Wind begge blev skadet. Det løste nordmanden først med et hurtigt køb af Michael Santos i Malaga.

Men det har vist sig ikke at være helt nok.

Derfor vælger FC København nu at hente 27-årige Isaac Kiese Thelin til klubben, hvis de sidste detaljer falder på plads. Der skulle angiveligt være en aftale på plads mellem Anderlecht og FC København, men om det drejer sig om en lejeaftale med købsoption eller et øjeblikkeligt køb, er B.T. ikke vidende om.

Ståle Solbakken har de seneste dage luftet tankerne om at hente en angriber mere til klubben, og der har også været dialog med Nicklas Bendtner, som B.T. kunne berette fredag.

Men FC København-manageren mente ikke, at Bendtner var den rigtige type. Man ledte ikke efter en spidsangriber, men en mere dybtliggende angriber.

Isaac Kiese Thelin var med det svenske landshold til VM sidste år. Foto: DAMIR SAGOLJ Vis mere Isaac Kiese Thelin var med det svenske landshold til VM sidste år. Foto: DAMIR SAGOLJ

Og noget tyder på, at københavnerne har fundet ham i svenske Isaac Kiese Thelin. Svenskerens tid i Anderlecht har været noget svingende, og i den seneste sæson var han udlejet til Bayer Leverkusen, hvor det blev til kampe i både Bundesligaen og Europa League. Men kun med et enkelt mål til følge i 14 optrædener.

FCK håber nok, at den svenske angriber med de 28 landskampe og tre mål bliver noget mere målfarlig i den hvide trøje.

Men vigtigst af alt bliver han, hvis handlen falder på plads, en tilføjelse til en noget smal trup, der både skal forsøge at holde trit med FC Midtjylland i Superligaen, samtidig med at der venter seks Europa League-kampe.

FCK tabte søndag for første gang i Superligaen i denne sæson, da det blev 0-1 mod AaB.