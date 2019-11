FC København bliver straffet af Uefa med en bøde på 70.000 euro svarende til 523.000 kroner.

Det har Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) disciplinærkomité besluttet, skriver komitéen på sin hjemmeside.

Straffen får den danske klub for afbrænding af fyrværkeri og et ulovligt banner i Europa League-kampen mod Malmö FF 3. oktober i Sverige.

Allerede få dage efter kampen meddelte Uefa, at forbundet ville behandle sagen i sin kontrol-, etik- og disciplinærkomité. Forbundet meddelte ikke, hvilket banner der var tale om.

FC København-spiller jubler efter Lasse Nielsens selvmål for Malmö FF. Foto: ANDREAS HILLERGREN Vis mere FC København-spiller jubler efter Lasse Nielsens selvmål for Malmö FF. Foto: ANDREAS HILLERGREN

FCK's pressechef, Jes Mortensen, siger til Ritzau, at klubben ikke kommer til at kommentere dommen fredag.

Malmö FF er også blevet straffet i sagen. Den skånske klub blev ligesom FCK anklaget for affyring af fyrværkeri, ligesom Malmö-tilhængere skulle have kastet med genstande og blokeret trappeopgange.

Malmø straffes med en bøde på 50.000 euro svarende til 374.000 danske kroner for affyring af fyrværkeri samt kast med genstande, mens klubben straffes med en bøde på yderligere 16.000 euro svarende til 120.000 danske kroner for at have blokeret trappeopgange.

Den samlede bøde på 494.000 danske kroner er dog ikke den eneste straf, svenskerne får. Malmö FF er også dømt til at skulle lukke dele af stadion ned i en kommende kamp i europæisk regi, men den dom er gjort betinget, og den udløses altså kun, hvis der opstår en lignende episode.

»Udløses dommen, vil det have ødelæggende konsekvenser for hele Malmö FF. Støtten fra tribunerne kan være afgørende for vores sportslige succes.«

»Det er ekstremt vigtigt, at de personer, der kaster genstande eller antænder fyrværkeri, forstår og tager ansvar,« siger Malmö FF's administrerende direktør Niclas Carlnén til klubbens hjemmeside.

Kampen mellem Malmö og FCK endte 1-1. Holdene mødes i returkampen i Europa League 12. december i København.

/ritzau/