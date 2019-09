For fire år siden spillede Jens Stage i 2. division for Brabrand.

Torsdag aften gik han ind med en maskot i hånden og vinkede ud til tribunen på vej ind til sin europæiske debut. Den 22-årige aarhusianer spillede hele kampen på FC Københavns centrale midtbane og gjorde det godt i 1-0-sejren over FC Lugano.

Og han havde svært ved at holde smilet tilbage, da han skulle tale om sin første europæiske kamp.

»Det var en fantastisk oplevelse. Det var stort med masser af tilskuere og med lamperne, der skærer igennem mørket. Det var noget, jeg har drømt om - at få lov at spille i et europæisk gruppespil. Det var fedt. Jeg kan ikke vente til næste kamp,« lød det fra Jens Stage.

FCKs Jens Stage og FC Lugano Jonathan Sabbatini under Europa League kampen mellem FC København - FC Lugano i Telia Parken torsdag den 19. september 2019.

Han har spillet kampe for FC København i kvalifikationen, men det er altså, når musikken spiller, og kameraet panorerer hen foran spillernes ansigter, at det rigtig tæller. Også selvom det er de færreste, der ville kunne gengive Europa League-melodien.

For FC København og Jens Stage gjaldt det mest af alt om at komme godt fra land i gruppen med Dynamo Kiev og Malmö FF som de sidste to hold.

»De tre point er jeg i hvert fald helt tilfreds med. Vi havde brug for at revanchere vores sidste kamp, hvor vi ikke helt kunne være det bekendt, hvad vi leverede. I dag kunne vi bestemt være indsatsen bekendt.«

»Vi er tilbage til de gode dyder med hårdt arbejde. Så er der plads til bedre fodboldspil. Men det vigtigste var, at grundprincipperne sad der. Det var fantastisk - og tre point fra start var lige så fantastisk,« siger Jens Stage.

FC København kom af sted med tre point mod Lugano, mens Malmö FF tabte til Dynamo Kiev i Ukraine. Næste kamp for københavnerne i Europa League er mod Malmö FF på den anden side af Øresund.