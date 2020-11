FC København er kædet sammen med Jess Thorup som ny cheftræner, men klubben vil ikke kommentere historien.

FC København har angiveligt udset sig den tidligere FC Midtjylland-cheftræner Jess Thorup som den fyrede Ståle Solbakkens afløser på trænersædet i FCK.

Søndag formiddag kunne avisen B.T. fortælle, at FCK skulle have nået til enighed med Thorup, som skulle købes fri af sin aftale i den belgiske klub Genk for mellem fire og fem millioner kroner, og det forventes, at Thorup præsenteres mandag.

Genk bekræftede søndag, at klubben var informeret om FCK's interesse i Thorup, hvorfor samtaler med den danske træner og hans bagland var i gang. Fra FCK kom der ikke en lyd om rygterne.

Den tavshed varede ved efter søndagens FCK-sejr på 4-2 over Lyngby i Parken, hvor FCK nægtede at sende den midlertidige sportslige leder, William Kvist, ud til pressen.

I stedet kom den vikarierende cheftræner, Hjalte Bo Nørregaard, og han lod ikke til at vide meget om søndagens historie.

- Jeg ved ikke noget, jeg har været på arbejde. Vi har snakket om Lyngby og kampen, og hvad der sker i morgen (mandag, red.), det sker i morgen. Jeg har ikke nogen påvirkning af det alligevel, sagde FCK-vikaren.

Nørregaard slog efter søndagens kamp fast, at han ikke har lagt billet ind på den faste plads som cheftræner i klubben.

- Lige fra starten har det været rimelig klart, hvad der skulle ske, så sådan er det.

FCK-profilen Viktor Fischer var heller ikke meget for at tale om den indsigt, han har om Thorup fra et U21-EM med Danmark i 2015, hvor Thorup var træner.

- Jeg kender ikke bedre til ham end en U21-slutrunde med Danmark i 2015 og den tid, han havde i FC Midtjylland, hvor han var stærk.

- Jeg ved også, han har gjort det ganske godt i Belgien. Andet ved jeg ikke, og andet tør jeg ikke sige, lød det fra Fischer, som tilføjede:

- Jeg vil have, at den er officiel, før jeg tør gå ind at snakke om det.

50-årige Jess Thorup har været i Genk siden 24. september. Han har foruden Genk, FCM og det danske U21-landshold også været træner for belgiske Gent og Esbjerg.

Han har vundet en pokaltitel med Esbjerg og et dansk mesterskab med FCM.

/ritzau/