Elias Achouri er ny mand i FC København.

Det skriver hovedstadsklubben på sin hjemmeside.

Achouri var en af de helt store Superliga-profiler sidste sæson, hvor det blev til seks mål og syv assists i 24 kampe for Viborg FF.

»Vi betragter Elias som en af Superligaens mest markante og interessante profiler,« siger sportsdirektør Peter 'PC' Christiansen.

»Vi har gennem et stykke tid arbejdet på at få ham til København, og vi er glade for, at det er lykkedes at få enderne til at mødes med Viborg og Elias selv.«

Den 24-årige tunesiske landsholdsspiller ser også frem til skiftet til de danske mestre, hvor han har fået en fireårig kontrakt.

»Jeg har haft det utrolig godt i Viborg og skylder alle i klubben tak for deres hjælp,« siger Achouri.

»Nu føler jeg mig klar til at tage det næste skridt, og her er FC København en perfekt mulighed for mig.«

Achouri, som cheftræner Jacob Neestrup kalder en 'decideret ønskespiller', får nummer 30, men kan skifte nummer hen over sommeren, lyder det.

Første opgave for den nye FCK-spiller er tirsdag, hvor klubben møder Breidablik i anden kvalifikationsrunde til UEFA Champions League.