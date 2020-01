FCK har indgået en ny kontrakt med Mohamed Daramy. Hans nye aftale løber til udgangen af 2023.

2020 er kun to uger gammel, men for det 18-årige FC København-talent Mohamed Daramy er det et år, der allerede har budt på flere gode nyheder.

6. januar - dagen inden hans 18-års fødselsdag - fik han dansk statsborgerskab, og onsdag aften fik han endnu mere at glæde sig over.

I forbindelse med et fanarrangement blev det offentliggjort, at han har forlænget sin kontrakt med den danske mesterklub, så den nu løber til udgangen af 2023. Efterfølgende blev det også meddelte på fck.dk.

Offensivspilleren med rødder i Sierra Leone har gennem sæsonen fået mere og mere spilletid for FCK.

Ståle Solbakken har da også gentagne gange lovprist sit unge og hurtige stjerneskud, og han gør det igen i forbindelse med kontraktforlængelsen.

- Mohamed er utvivlsomt et meget stort talent, som i den seneste periode har taget det næste skridt mod at blive en mere voksen FCK-spiller. Han har bevist, at han ikke bare har de åbenlyse store offensive kvaliteter, men også har den nødvendige disciplin taktisk og defensivt til at spille for os.

- Han havde en del afgørende aktioner for os i efteråret og fik godt med spilletid, men han har selvfølgelig også stadig ting at lære omkring sit spil, hvilket er helt naturligt for en 18-årig spiller, siger Solbakken til klubbens hjemmeside.

Mohamed Daramy mener, at hans nye kontrakt kan give ham en større ro før en forårssæsonen med afgørende kampe i Europa, Superligaen og pokalturneringen.

- Jeg er super stolt og super glad for den her aftale. Den viser, at klubben virkelig tror på mig, og at jeg har gjort mig fortjent til det på banen, siger Daramy.

Da Daramy fik papir på sit danske statsborgerskab, fik han også overbragt en landsholdstrøje af Dansk Boldspil-Unions talentudviklingschef, Flemming Berg, fordi unionen med statsborgerskabet nu har mulighed for at udtage ham til de danske ungdomslandshold.

/ritzau/