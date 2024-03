Fansene må af sikkerhedsmæssige årsager stadig ikke hoppe på den ene endetribune i Parken, oplyser FCK.

FC København har mandag forlænget hoppeforbuddet i Parken forud for klubbens Champions League-kamp mod Manchester City tirsdag aften.

Forbuddet mod at hoppe gælder, så længe der er en proces i gang for at løse problemet, skriver FCK på sin hjemmeside.

- Vi er kommet langt i processen, og vi arbejder hver eneste dag på at løse udfordringen, så vores fans kan hoppe igen, siger FCK-direktør Jacob Lauesen til klubbens hjemmeside.

Det drejer sig helt konkret om koordinerede hop på B-tribunen i Parken, hvor fansene ikke må hoppe. Det er den endetribune, hvor de mest inkarnerede FCK-fans opholder sig.

- Det sidste, vi ønsker, er at begrænse vores fantastiske fans, men jeg må understrege vigtigheden i, at alle respekterer forbuddet mod koordinerede hop, mens processen er i gang.

- Når vi har gennemført de kommende vibrationstests, vil vi have et godt billede af, hvordan udfordringen skal løses, siger Jacob Lauesen.

FCK's kamp mod Manchester City spilles tirsdag klokken 21. Det er den første af to ottendedelsfinaler i Champions League. Der er returkamp i Manchester 6. marts.

/ritzau/