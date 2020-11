Beklager, Joakim!

Efter at B.T. søndag kunne afsløre, at Jess Thorup var udpeget som afløser for Ståle Solbakken i FC København, gjorde de danske vicemestre nyheden officiel mandag morgen. Den danske cheftræner forlader belgiske Genk og tiltræder med øjeblikkelig virkning på en fireårig kontrakt i København.

Og dermed gik det ikke som Genks danske landsholdsspiller, Joakim Mæhle, håbede på. Han havde på Twitter søndag skrevet følgende:

»Man kan vel bare håbe på, at han ikke består lægetjekket.«

Foto: Henning Bagger Vis mere Foto: Henning Bagger

FC København kunne mandag ikke dy sig for at drille Mæhle lidt.

Hej Joakim, Beklager men han gik igennem uden problemer...,« skriver klubbens officielle Twitter-profil til landsholdsbacken.

Hej Joakim, Beklager men han gik igennem uden problemer...#fcklive #sldk https://t.co/NIQCo3QnH3 — F.C. København (@FCKobenhavn) November 2, 2020

FC København fyrede for tre uger Ståle Solbakken efter en sløj start på Superliga-sæsonen samt en kikset kvalifikation til Europa League.

Jess Thorup blev for halvanden måned siden præsenteret som ny cheftræner i Genk. Tidligere har han været træner for Gent, FC Midtjylland, Esbjerg og det det danske U21-landshold.