Pieros Sotiriou skifter til FC Astana i Kasakhstan efter to et halvt år i den danske hovedstad.

Pieros Sotiriou er nu endegyldigt fortid i FC København, der har solgt den cypriotiske angriber til FC Astana i Kasakhstan.

Sotiriou bekræftede selv aftalen i forbindelse med FCK's træning i tirsdags, og nu er handlen altså afsluttet og klubskiftet en realitet.

Det skriver FC København i en pressemeddelelse, hvor træner og manager Ståle Solbakken kalder cyprioten "en træners drøm".

- Der har altid været hård konkurrence på Pieros' position, men han har altid taget kampen op og vist sig frem til træning og i kamp.

- Det er ikke altid, at han i mine øjne har fået den anerkendelse, han har fortjent for sin indsats for klubben, men han har altid sat holdet højest, også selv om han sikkert kunne have lavet flere mål og høstet mere hyldest ved at være mere egoistisk, siger Solbakken.

Pieros Sotiriou kom til FC København fra Apoel i hjemlandet i 2017. I alt er det blevet til 35 mål i 110 kampe i den danske hovedstad.

/ritzau/