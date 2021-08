Der er gang i svingdøren i FC København.

Hovedstadsklubben har således solgt Silas Andersen til storklubben Inter, som vandt mesterskabet i Italien i sidste sæson.

Det bekræfter FC København på klubbens hjemmeside fredag eftermiddag.

Teenageren har ikke været en del af førsteholdstruppen i FCK. Alligevel har Inter set et potentiale i den unge midtbanespiller, der i sidste sæson slog sine folder på FCKs U17- og U19-hold.

»Det er en del af vores strategi, at vi også nogle gange sender dygtige unge spillere afsted til andre lande, ligesom det sker med nogle af vores førsteholdsspillere,« siger sportsdirektør Peter Christiansen til klubbens hjemmeside.

»Omkring Silas, så har vi fået lavet en god aftale med Inter, og han var klar på et eventyr, så vi ønsker ham alt det bedste dernede,« fortsætter han.

Det er ikke længe siden, at københavnerne solgte forsvarsstjernen Victor Nelsson til tyrkiske Galatasaray for cirka 60 millioner kroner.

Inter vandt i sidste sæson det italienske mesterskab. Klubben har i øjeblikket Christian Eriksen på kontrakt.

Der er dog tvivl om Eriksens fremtid i klubben, da han tidligere på sommeren fik indopereret en pacemaker, efter at han faldt om med et hjertestop under EM-slutrunden.