FC København har fordelt pladserne til den næste hjemmekamp i Parken, og der bliver plads til mindst 40 fans.

Blot omkring 40 af FC Københavns fans kan komme på stadion til den næste hjemmekamp i Superligaen mod AaB, som spilles på onsdag.

Der er åbnet op for, at der må være 500 personer på stadion under den nuværende coronakrise.

Tallet omfatter også spillere, trænere, dommere, ledere, bolddrenge, vagter, salgsmedarbejdere, journalister og fotografer.

Det efterlader ifølge FCK 250 personer, som eksempelvis kunne være partnere, sponsorer og fans.

FCK har fordelt det således til den kommende AaB-hjemmekamp, at 210 af pladserne gives til Skybox-kunder.

Det er kunder, som har betalt ekstra for at få adgang til eksklusive pladser til alle FCK's hjemmekampe, landskampe, koncerter, kulturelle arrangementer, mad og VIP-parkering.

Derudover vil 40 fans efter lodtrækning også få adgang.

Jacob Lauesen, kommerciel direktør i FCK, forklarer nærmere om den ulige fordeling.

- Beslutningen om at prioritere Skybox-kunderne er udelukkende økonomisk betinget af vilkårene i regeringens hjælpepakker, der rimeligt nok forudsætter, at vi begrænser vores tab mest muligt.

- Og hvis vi ikke tilbyder Skybox-kunderne deres pladser, så dækker hjælpepakkerne ikke den betydelige kompensation, vi skal betale Skybox-kunderne.

- Det er den enkle og ærlige forklaring på beslutningen, henset til vores økonomiske situation, siger Lauesen til klubbens hjemmeside.

Han er klar over, at mange FCK-fans vil være kede af beslutningen om den begrænsede adgang.

- Fordelingen af de p.t. 40 billetter til fansene er et helt ekstraordinært dilemma, hvor mange bliver skuffede, uanset hvilken løsning vi vælger.

- Vi skal dog huske, at det er et lille skridt frem i forhold til helt tomme tribuner, og som tidligere beskrevet, så har vi allerede planer for, hvordan vi kan håndtere et større antal, når det bliver tilladt, siger han.

Flere partnere og sponsorer vil muligvis uddele nogle af deres billetter til fans, så flere får adgang.

FCK, som søndag gæster FC Nordsjælland, kæmper for at overbevise regeringen om, at man kan lukke 10.500 tilskuere ind i Parken og stadig overholde coronareglerne.

/ritzau/