De sidste fire sæsoner er Helsingør enten rykket op eller ned. Klubben har fået en drømmestart i 1. division.

FC Helsingør har fået en forrygende start på tilværelsen i 1. division efter sommerens oprykning fra 2. division.

Helsingoranerne topper landets næstbedste fodboldrække efter de tre første spillerunder med maksimumpoint efter sejre over Silkeborg, Hvidovre og Vendsyssel.

Cheftræner Morten Eskesen råder i grove træk over den samme spillertrup som i 2. division, og den kontinuitet står bag det positive afsæt på sæsonen, mener han.

- Da jeg kom til i sommeren 2019, var klubben rykket ned to år i træk, og rigtig mange af vores spillere havde tabt to år i træk, og selvtilliden var ikke stor. Vi fik ryddet op og skabt en ny trup fra bunden.

- Der kom rigtig mange nye ind, som skulle lære at spille sammen, og det gjorde de i 2. division. Nu ser jeg det som en stor fordel, at de har spillet sammen i et år. Vi har stor kontinuitet i truppen, og 9 af 11 spillere i startopstillingen var også med i 2. division, siger Morten Eskesen.

I sidste sæson var Helsingør det eneste fuldtidsprofessionelle hold i 2. division, og klubben var i stand til at håndtere favoritrollen.

- Spillerne har det som om, at de ikke har bestilt andet end at vinde i det seneste år, så den her sæsonstart er fortsættelse af, at spillerne har en rigtig stor selvtillid, og at det er mange af de samme spillere, som har spillet sammen i et års tid under et fast, indgroet spilkoncept, siger Morten Eskesen.

- Men hvor vi sidste år var under stort pres for at vinde hver gang og rykke op, så kan vi spille mere frigjort i 1. division, for der er vi slet ikke under samme pres for sejre. Det har vi været gode til at håndtere, tilføjer han.

Klubben har levet lidt af en elevatortilværelse. I sommeren 2015 rykkede klubben op i 1. division, to år senere gik turen op i Superligaen, men de følgende to sæsoner bød på en nedrykning, inden klubben altså i sommer rykkede tilbage i 1. division.

Spørgsmålet er, om elevatoren atter skal køre en etage op. Det håber Morten Eskesen på, men mindre kan også gøre det i denne sæson, hvor de to bedste hold i 1. division rykker op i Superligaen.

- I første omgang er målet at være i top-6 efter grundspillet, det har det været fra starten. Men jeg har ambitioner om at være superligatræner, og mine spillere har ambitioner om at blive superligaspillere, så vi sigter højt.

- Vi har i hvert fald ambitioner om at komme op i Superligaen som klub og trup, men vi må se, hvornår det bliver, siger cheftræneren.

Fredag aften venter udekamp mod superliganedrykkeren Esbjerg, der ikke har lagt skjul på, at klubben satser benhårdt på en retur til Superligaen i første forsøg. Opgøret mellem Esbjerg og Helsingør begynder klokken 19.

/ritzau/