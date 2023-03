Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den spanske storklub FC Barcelona er blevet tiltalt for korruption.

Det sker, efter at det i februar kom frem, at klubben skulle have betalt den tidligere næstformand i dommerkomiteen under Det Spanske Fodboldforbund, José María Enríquez Negreira, hele 49 millioner kroner.

Klubben bekræftede i sidste måned, at anklagere havde igangsat en undersøgelse, men siden har der ikke været meget information i sagen – lige indtil nu.

Fredag bekræfter anklagemyndigheden, at FC Barcelona er blevet tiltalt i sagen. Det skriver nyhedsbureauet AFP samt medierne El Mundo og El Confidencial.

Den tidligere FC Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu fortæller, at samarbejdet med næstformanden i dommerkomitéen blev stoppet i 2018, fordi der skulle spares penge. (Arkivfoto). - Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix Vis mere Den tidligere FC Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu fortæller, at samarbejdet med næstformanden i dommerkomitéen blev stoppet i 2018, fordi der skulle spares penge. (Arkivfoto). - Foto: Lluis Gene/Ritzau Scanpix

De tidligere klubledere Josep María Bartomeu, Sandro Rosell, Óscar Grau og Albert Soler er ifølge radiokanalen Cadena Ser også blevet sigtet i sagen, skriver Dagbladet.

FC Barcelona har forsvaret sig med, at José María Enríquez Negreira leverede tekniske rapporter til klubben. Derudover bidrog han med informationer om talenter fra andre klubber i Spanien.

Ifølge FC Barcelona er det 'normal praksis' for fodboldklubber at lave den slags aftaler.

Samarbejdet blev ifølge den daværende klubpræsident, Josep María Bartomeu, stoppet i 2018, da klubben skulle skære ned på omkostningerne.

FC Barcelona ligger i øjeblikket nummer ét i La Liga med hele ni point ned til rivalerne Real Madrid.