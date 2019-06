FC Barcelona har mandag aften præsenteret klubbens nye trøje.

Og det er med et look, der er noget anderledes, end det klubben plejer at have. For første gang har den spanske storklub nemlig droppet de ellers så karakteristiske striber på trøjerne. De er i stedet blevet erstattet med tern, der både er blå og røde.

Det er dog ikke lutter positive reaktioner, der er kommet til trøjen, som du kan se i bunden af artiklen.

Nærmere tværtimod. For det lader til, at mange fans bestemt ikke er glade for det nye design. Her er et udpluk af reaktionerne på Twitter:

'En skændsel!'

'Du godeste, hvor er den grim.'

'Lad være med at dele det her på min tidslinje, mine øjne har ikke gjort noget for at fortjene det.'

'Jeg kan ikke godkende den.'

'Så er det bedre at spille uden trøje og kun med logoet.'

'Smid den væk!'

'Skrald!'

FC Barcelonas tweet har i skrivende stund fået mere end 500 kommentarer, og langt de fleste er utilfredse Barcelona-fans.

Den spanske storklub vandt mesterskabet denne sæson, mens det endnu engang glippede i Champions League.

For her røg FC Barcelona ud af den store turnering, da Liverpool FC leverede noget af et comeback på hjemmebane. For den engelske klub tabte med 0-3 i Spanien, inden Jürgen Klopps mandskab i returkampen vandt med 4-0 hjemme på Anfield.

Lørdag blev triumfen så total, da Liverpool vandt Champions League.