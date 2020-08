FC Barcelona står fast: Lionel Messi er på kontrakt i endnu et år og skal absolut ingen steder nu.

Klubben har over for nyhedsbureauet AP bekræftet, at man 'ikke vil forhandle om at lade spilleren rejse inden kontraktudløbet næste år'.

Sådan lyder det lørdag, efter at det fredag kom frem, at den argentinske stjernes advokater havde kontaktet klubledelsen for at diskutere det forestående og ønskede exit på et møde så hurtigt som muligt.

Men det er altså blevet blankt afvist. I offentligheden. Flere medier skriver nemlig, at FC Barcelona-ledelsen end ikke har svaret Lionel Messi.

Det var tirsdag, at chokbølgerne hastigt spredte sig i hele fodboldverdenen fra epicentret i den katalanske by, da meldingen kom om, at Lionel Messi ønsker at forlade sin mangeårige klub. Det skete en lille uge efter 2-8-blamagen mod Bayern München i Champions League.

Nu er spørgsmålet så, om klubikonet skal have lov at forlade klubben som transferfri (som Lionel Messi angiveligt er overbevist om bør være tilfældet) eller i overensstemmelse med frikøbsklausulen på 700 millioner euro, små 5,2 milliarder kroner (som FC Barcelona angiveligt er overbevist om bør være tilfældet).

Her mener begge parter at have retten på sin side.

Det er et faktum, at Lionel Messi i sin nuværende kontrakt, der udløber om et år i sommeren 2021, havde mulighed for at udløse en klausul om et øjeblikkeligt exit i år - kvit og frit - denne sommer ved at give besked til ledelsen inden 10. juni.

Lionel Messis sidste kamp for FC Barcelona kan have været 2-8-nederlaget til Bayern München. Foto: POOL New

Det gjorde han ikke. Først 25. august sendte han formelt ønsket om at forlade klubben, og det er derfor, at ledelsen mener, at det er ugyldigt. Omvendt mener Lionel Messi, at det er fuldgyldigt på grund af coronaforlængelsen af sæsonen med en begrundelse om, at sæsonen langt fra var slut 10. juni.

Samtidig meddeler den velinformerede spanske fodboldskribent Guillem Balague nu desuden hos BBC, at argentinerens bagland gentagne gange siden marts har givet FC Barcelona-ledelsen besked, om at han ville forlade klubben.

Angiveligt skulle klub-præsident Josep Maria Bartomeu både i april, juni, juli og i august have fået en besked med følgende ordlyd: 'Lad os finde en vej ud for Leo'. Det samme skriver Marca.

Sport understreger dog, at fodboldspilleren stadig insisterer på at slutte sit ophold i klubben på god fod. Han vil ikke gå i krig med ledelsen og ønsker en ordentlig afsked.

Indtil videre forventes det derfor også, at Lionel Messi søndag møder op på FC Barcelonas træningsanlæg, hvor han efter planen skal gennemgå en obligatorisk coronatest. Mandag skal han så - hvis den er negativ - møde op til første træning under Ronald Koeman.

Imens fortsætter det virkelige drama i kulissen.