Søndag aften tabte Inter og Christian Eriksen med 2-1 på udebane til Lazio, og det betyder, at den italienske storklub faldt fra første- til tredjepladsen i Serie A.

Christian Eriksen startede igen på bænken, og han kom først på banen efter 77 minutter, hvor Inter var bagud med 2-1.

Efter kampen blev Inters træner, Antonie Conte, spurgt om, han ikke skulle bruge danskeren i en fri rolle bag de to angribere. Det skriver Football Italia.

»Jeg tror på, at du i enhver situation må finde balance mellem offensive og defensive træk. Vi kan ikke tro, at en spiller kan ændre et holds skæbne, og specielt ikke når vi er kommet så langt uden Eriksen,« var hans svar.

Christian Eriksen kom på banen efter 77 minutter søndag aften. Foto: MIGUEL MEDINA

Inter kom ellers foran efter 44 minutter ved Ashley Young, men to Lazio-mål på 19 minutter vendte kampen på hovedet i anden halvleg.

Men trods nederlaget var det en rolig Antonie Conte, der mødte pressen efterfølgende:

»Vi er nødt til at forblive rolige, lade nye spillere tilpasse sig ordentligt, blive ved at arbejde og ikke tænke, at den eller den spiller kan ændre alt.«

Christian Eriksen har kun startet på banen en gang for Inter - ellers er han kommet fra bænken i de andre kampe.