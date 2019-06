Det bliver uden Carlo Holse og Magnus Christensen, når det danske U21-landshold skal forsøge at hente gode resultater til sommerens EM i Italien.

De to spillere er nemlig blevet valgt fra til landstræner Niels Frederiksens endelige trup. Og samtidig er der altså endnu tvivl om, hvorvidt Sampdorias Joachim Andersen når at blive klar til slutrunden.

»I første omgang har vi valgt at skille to spillere fra. Det er Carlo Holse og Magnus Christensen. Så er situationen den, at vi har en skadesproblematik med Joachim Andersen, som gør, at vi har valgt, at han er en del af 23-mandstruppen, men han bliver i Danmark, når vi andre tager til Kroatien. Det gør han for at modtage behandling og for at prøve at optimere hans situation og muligheder for at blive klar, siger Niels Frederiksen.

»Det betyder, at vi tager Jonas Bager med, som så indgår i kampen mod Kroatien.«

U21-truppen Målmænd:

Daniel Iversen

Oskar Snorre Olsen

Peter Jensen Forsvar:

Andreas Poulsen

Asger S. Sørensen

Jacob Rasmussen

Joachim Andersen

Joakim Mæhle

Mads Pedersen

Rasmus Nissen Kristensen

Victor Nelsson Midtbane:

Jacob Bruun Larsen

Jens Stage

Magnus Kofod Andersen

Mathias Jensen

Oliver Abildgaard Nielsen

Philip Billing

Anders Dreyer

Mikkel Duelund

Robert Skov Angreb:

Andreas Skov Olsen

Jonas Older Wind

Marcus Ingvartsen

Jonas Bager er dermed med, når U21-landsholdet spiller den sidste test mod Kroatien, men det kan også blive sidste gang. For hvis Joachim Andersen bliver klar, må han altså tage hjem til Danmark igen - uden at få turen til Italien.

»Joachim er en rigtig dygtig spiller, og en spiller som vi rigtig gerne vil have med. Derfor gør vi det, vi kan, og det der skal til. Der har vi vurderet, at han bliver i Danmark i nogle dage for at kunne optimere det omkring ham. Så kommer vi til om en uges tid at tage en endelig beslutning,« siger Niels Frederiksen og slår fast.

»Hvis Joachim bliver klar, er det så Jonas Bager, vi sender hjem igen. Og hvis det skulle vise sig, at han ikke bliver klar, så glider Bager ind i 23 mandstruppen. Det er status på truppen, som det ser ud nu.«

Det danske U21-landshold holder fri i weekenden, men mødes så mandag i lufthavnen,hvor turen går til Kroatien.

Og selvom, at Niels Frederiksen i realiteten kunne trække sin endelig udtagelse af truppen rigtig længe, ønsker landstræneren at få afklaring på situationen efter den sidste testkamp.

»I princippet skal jeg først vælge den helt endelige trup 24 timer før den første kamp. Men så lang tid kommer vi ikke til at trække den, for vi skal også kunne forberede os optimalt. Vi har besluttet nu - og vi vil være i løbende dialog med Joachim - at vi giver det en uges tid. Det vil sige, at vi gør status efter kampen mod Kroatien. Der ser vi på, hvordan det ser ud, siger Niels Frederiksen og sender en lille presbold til midterforsvareren fra Sampdoria.

»Han skal være 100 procent klar, for at han bliver en del af den endelige trup. For det er en hård turnering, så det skal spillerne være. Vi har ikke råd til at have nogle spillere, som ikke er helt fit for fight. Det er også af hensyn til Joachim selv. Han er en super dygtig spiller og en profil for os, og vi vil gerne have ham med. Men han skal være 100 procent klar.«

Det danske U21-landshold åbner turneringen i Italien med kampen mod Tyskland. Det er mandag 17.juni på Stadio Friuli i Udine.