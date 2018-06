Thomas Delaney ringede før VM til radioshow og talte om farveblindhed. Det har dog kun generet ham i en kamp.

Anapa. Landsholdsstjernen Thomas Delaney har som farveblind svært ved at se forskel på forskellige farver.

Umiddelbart før afrejsen til VM i Rusland ringede han ind til et radioprogram på DR's P3 og fortalte om sine problemer med at se forskel på trøjer.

Aftenen forinden havde Delaney været med til at slå Mexico med 2-0. Da midtbanespilleren er rød/grøn-farveblind, havde han svært ved at se forskel på Mexicos grønne trøjer og Danmarks røde.

- Jeg har kun prøvet en gang i mit liv, at jeg ikke har kunnet se forskel på trøjerne under en kamp. Det var mod Mexico. Så det er ikke noget issue for mig, siger Thomas Delaney.

Problemet er faktisk større til træning, da han også kan have svært ved at se forskel på gul og grøn.

- Det er et problem, hvis det er nogle lyse farver. Til træning er det en mere udfordring for mig end i kamp, for det er altid nogle irriterende farvevalg, som træneren har taget.

- I kamp var det første gang, at jeg ikke kunne se forskel, da vi mødte Mexico. Og jeg ved heller ikke, hvorfor at Danmark og Mexico spillede i samme shorts. Det hjalp heller ikke på det, siger Delaney.

Farveblindheden er ikke umiddelbart et tema for landsholdsspilleren under VM, hvor Australien og Frankrig venter i de næste gruppekampe. De to hold spiller ikke i trøjer, der kan forvirre Delaney.

Der er dog en risiko for, at Danmark senere i turneringen kan møde Mexico, og så vil han stå med et potentielt problem.

- Nej. Så må jeg skaffe nogle gule trøjer eller noget, siger han med et stort grin.

Efter lørdagens åbningssejr på 1-0 over Peru skal Danmark på torsdag op mod Australien. Senere venter Frankrig i den sidste gruppekamp. De to bedste hold går videre til ottendedelsfinalerne.

/ritzau/