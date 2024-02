For få timer siden løb han rundt i Parken og gjorde livet surt for FC København.

Hvad publikum ikke kunne se var, at superstjernen Erling Haaland bar rundt på en voldsom sorg. Hans farmor, Tone Rasdal, døde nemlig få dage forinden.

Det skriver norske Dagbladet.

Dødsfaldet bekræftes i en dødsannonce, som er trykt i flere norske aviser onsdag.

Erling Haaland spillede hele kampen mod FCK. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Erling Haaland spillede hele kampen mod FCK. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

'Vores kære mor, svigermor, mormor, farmor og oldemor Tone Rasdal døde fredsfuldt i dag, 80 år gammel,' fremgår det af annoncen.

Tone Rasdal døde i lørdags. Hun er mor til Alfie Haaland, Erlings far, der ligeledes var professionel fodboldspiller.

Selvom Erling Haaland ikke kom på måltavlen mod FCK, var det ikke til at se, at han bar rundt på et familiært chok.

Han og Manchester City trak sig nemlig sejrrigt ud af den første af to ottendedelsfinaler mod FCK, da storholdet sejrede 3-1.

