Kasper Schmeichel har en stor stjerne i England.

Den danske landsholdskeeper var mandag aften inviteret i 'Monday Night Football'-studiet hos Sky Sports, hvor den tidligere Premier League-vinder varmede op til Leicesters gyserkamp mod Everton.

Der er ingen tvivl om, at forholdet til hans tidligere klub er hjertevarmt, men på et tidspunkt blev der stukket til Schmeichel på grund af det.

Liverpool-kæmpen Jamie Carragher gik nemlig danskeren på klingen over én ting.

"You can't say WE as a pundit" @Carra23 wasn't letting Kasper Schmeichel get away with that pic.twitter.com/fBQhtfiOF4 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 1, 2023

»Du må ikke sige 'vi',« lød det med et stort grin mod Nice-målmanden.

»Jeg er ikke studie-ekspert endnu,« skød Schmeichel grinende tilbage.

»Leicester er som en familie, så det er umuligt at distancere sig fra dem.«

Schmeichel var i klubben fra 2011 til 2022 og holder stadig kontakt til mange i klubben.

I disse dage er han dog på en emotionel pinebænk, mens hans tidligere klub kæmper for overlevelse i Premier League, eftersom de har gang i en miserabel sæson.

