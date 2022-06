Lyt til artiklen

»Jeg stoppede med at spille, fordi jeg mistede min fan nummer et.«

Den følelsesladede melding kommer fra den tidligere Premier League-stjerne Carlos Tevez, der fredag aften på argentinsk TV endeligt bekræftede, at han har stoppet sin aktive karriere.

Sidste sommer forlod han barndomsklubben Boca Juniors i hjemlandet og har ikke spillet siden, selv om han havde flere tilbud fra klubber, hvor han kunne fortsætte karrieren.

Og det skyldes, at han i begyndelsen af 2021 mistede sin far, der gennem Tevez' karriere har været en enorm og fast støtte for den 38-årige argentiner.

»Jeg har trukket mig tilbage. Det kan jeg bekræfte. Jeg blev tilbudt mange ting - og blandt andet var der tilbud fra USA. Men det er det. Jeg har givet alt.«

»Det var svært at spille det sidste år, men på det tidspunkt var jeg i stand til at se min gamle far. Men jeg er stoppet, fordi jeg mistede min fan nummer et,« siger Tevez til America TV.

Helt færdig med fodbolden er han dog ikke, da han agter at gå trænervejen, lyder det fra Tevez.

Argentineren gjorde sig i slutningen af 00'erne og 10'erne bemærket i europæisk fodbold.

I 2006 blev han hentet til Premier League, hvor West Ham stod klar med en aftale, og efter en strålende første sæson personligt, hentede storklubben Manchester United den arbejdsivrige argentiner.

Her spillede han to henrivende sæsoner, hvor han vandt Champions League og Premier League, men efter at være blevet lidt af en fanfavorit, skabte han enorm røre i den nordengelske by.

I sommeren 2009 lavede han et helt forbudt skifte, da han tog til lokalrivalerne fra Manchester City, som han siden vandt både FA Cup'en og Premier League med, inden han drog videre ud i fodboldverdenen og spillede for klubber som Juventus, Boca Juniors og kinesiske Shanghai Shenhua.

Han nåede også 76 landskampe for Argentina - men nu er det altså helt slut for Tevez, der i stedet må på sidelinjen for at imponere farmand, der ser med oppefra.