Det er efterhånden noget af en pinlig sæson, som Pierre-Emile Højbjergs Tottenham har gang i.

Og mandag fortsætter farcen, da Tottenham har fyret den midlertidige træner, Christian Stellini, som klubbens ledelse indsatte, da man for nylig fyrede italienske Antonio Conte.

Det meddeler klubben på sin hjemmeside, efter klubben blev skilt ad, ydmyget og nedlagt med utrolige 1-6 til Newcastle søndag.

Klubben har allerede afløseren på plads - det bliver Ryan Mason, der før har bestredet flere roller i klubben.

Stellini var assistenttræner under Antonio Conte, men nåede altså blot fire kampe som chef for førsteholdet.

Det blev i alt til en sejr, en remis og to nederlag. Det sidste et særdeles alvorligt et, og det har da også betydning for beslutningen, siger formand Daniel Levy i forbindelse med fyringen.

»Søndagens indsats mod Newcastle var fuldstændig uacceptabel. Det var knusende at se. Vi kan se på mange årsager til, at det skete, og mens jeg, bestyrelsen, trænerne og spillerne alle må tage et kollektivt ansvar, så er det i sidste ende mit,« siger Levy i en meddelelse til klubbens fans og takker Stellini for at have taget ansvar i en svær tid.

Levy fortæller, at han mandag mødtes med spillerrådet i Tottenham i den alvorlige tid.

»Truppen er opsat på at rykke sammen og sikre den stærkest mulige afslutning på sæsonen. Vi er alle klar over, at vi er nødt til at levere præstationer, der fortjener jeres utrolige støtte.«

Tottenham er lige nu nummer fem og tabte søndag et stort skridt i kampen om Champions League-pladser.

Nu bliver det Ryan Masons opgave at sikre europæisk fodbold i næste sæson.