»Det var tydeligt, at han søgte hævn. Og det er trist for fodbolden og ligeledes en smule synd for mig på daværende tidspunkt.«

Sådan beskriver Alf-Inge Håland en tackling, som han modtog fra Manchester United-legenden Roy Keane tilbage i 2001 - for præcis 20 år siden - da han spillede for Manchester City. En tackling, der endte med at definere resten af hans karriere.

Nordmanden blev offer for den voldsomme handling, fordi Roy Keane ønskede hævn for en kommentar, som Alf-Inge Håland havde sendt i hans retning små fire år tidligere, da han spillede for Leeds United.

»Jeg endte i en tackling med ham, hvor han blev liggende. Så sagde jeg, at han skulle rejse sig op. Det huskede han så i flere måneder og år.«

Alf-Inge Haaland i aktion for Norges landshold. Foto: J. DAVID AKE Vis mere Alf-Inge Haaland i aktion for Norges landshold. Foto: J. DAVID AKE

Du kan både se tacklingen samt høre Alf-Inge Haaland tale om situationen i videoen øverst i artiklen.

Roy Keane blev naturligvis præsenteret for det røde kort, mens nordmanden vred sig i smerte. Derudover modtog han en bøde på små 50.000 kroner.

Alf-Inge Håland formåede kun at deltage i fem fodboldkampe mere efter mødet med Roy Keane, inden han lagde støvlerne på hylden i sommeren 2003. Han spillede ikke et fuldt opgør efter tacklingen.

Den daværende Manchester United-anfører indrømmede i 2002 i en selvbiografi, at tacklingen var en hævnaktion. Indrømmelsen ledte til, at det engelske fodboldforbund straffede ham med yderligere fem spilledages karantæne samt en bøde på 150.000 pund for at bringe spillet i miskredit.

Manchester United-legenden Roy Keane. Foto: ANDREW YATES Vis mere Manchester United-legenden Roy Keane. Foto: ANDREW YATES

Nordmanden, som er far til Dortmund-stjernen Erling Braut Haaland, vendte efter karrierestoppet hjem til Norge. I dag arbejder han for olieindustrien i Stavanger.

I sin aktive karriere nåede den 48-årige Håland-far at spille for Bryne FK, Nottingham Forest, Leeds United og Manchester City.