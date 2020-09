Jorge Messi holder på, at Lionel Messi kan forlade Barcelona, uden at der skal betales frikøbsklausul.

Tvisten mellem Lionel Messi-lejren på den ene side og FC Barcelona og den spanske ligaforening La Liga på den anden side fortsætter.

I en udtalelse fredag gengivet af flere spanske medier - herunder Marca - slår Lionel Messis far og agent, Jorge Messi, fast, at der ikke længere er en gældende frikøbsklausul på Lionel Messi.

Søndag slog La Liga ellers fast, at Messis frikøbsklausul stadig er gældende. Den lyder angiveligt på 700 millioner euro svarende til 5,2 milliarder. Hvis en anden klub betaler det beløb, har Barcelona ingen forhandlingsret.

»Det er helt tydeligt, at klausulen ikke længere er gældende,« skriver Jorge Messi.

Han holder på, at Messi kan smutte til en anden klub kvit og frit, efter at han 26. august meddelte Barcelona, at han ønsker at forlade klubben i dette transfervindue.

Siden har Messi med sin ageren ikke lagt skjul på, at han betragter sin tid i Barcelona som fortid.

Den 33-årige argentiner mødte ikke op sammen med resten af truppen søndag, da alle skulle testes for coronasmitte, og til den første træning mandag måtte man igen kigge langt efter Messi.

Siden har Messis lejr holdt et møde med ledelsen i klubben, men det bragte ikke parterne nærmere en løsning.

Messi har spillet i Barcelona i hele sin seniorkarriere, og får han sin vilje og skifter klub, bliver kvartfinalenederlaget på 2-8 til Bayern München i Champions League hans sidste kamp for klubben.

/ritzau/