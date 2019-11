Han var ham faren, alle trænere for et fodboldhold er træt af.

Ham, der blander sig i holdets gøren og laden, og som oftest lader det gå ud over sit eget barn først.

Phil Hartley tog det endda et skridt videre og blev verdenskendt.

For et år siden forsøgte han under en kamp at holde koncentrationen hos sin søn Osian, målmand, ved at gå bag om målet og give sit besyv med. Det følte han trang til, fordi hans søns hold førte med 2-0, og Osian ikke havde meget at lave.

I det øjeblik Phil Hartley kommer hen til Osian, sker der det, at modstanderholdet får spillet bolden op til en god mulighed, og så går det galt på grund af Phil Hartleys tilstedeværelse, som han selv forklarer det her.

I stedet for at følge spillet går lille Osian på seks år nemlig hen mod sin far ved siden af målet, og samtidig bliver bolden sparket på mål, så Phil Hartley pr. refleks skubber sin søn på jorden. Det bliver til en ganske fin redning, men desværre for Osian og holdkammeraterne scorer modstanderne på riposten, hvorfor Phil Hartley i ren afmagt verfer med hænderne.

Sekvensen, som blev optaget på video, er siden blevet et kæmpe globalt hit og ifølge SPORTbible set over 100 millioner gange.

Du kan se det her:

@ladbible pic.twitter.com/1j9q4lC93g — Chris Wilkins (@chris_wilks2) November 5, 2018

Den amerikanske skuespiller Will Smith var blandt dem, der var så optaget af videoen, at han måtte dele den med teksten:

'Nogle gange skal børn bare have et skub for at lykkes.'

Men for Osian Hartley blev det ikke resultatet. Foreløbig da. Drengen er nemlig stoppet som målmand, men spiller dog stadig for Bow Street Magpies. Bare ude i marken. Og hans far er realistisk omkring sin søns målmandstalent eller mangel på samme.

»Han står ikke på mål mere. Han spiller stadig hver uge for det samme hold, men det er bare gået op for ham, at det ikke er noget for ham at være målmand. Han er blevet meget bedre. Han var bare ikke lige den bedste i målet,« siger far Phil Hartley, som er blevet så kendt på skubbet, at han folk ifølge ham selv stopper ham, når han er i byen.