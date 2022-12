Lyt til artiklen

Torsdagens fodboldbrag mellem Manchester City og Liverpool var præget af en voldsom hændelse på tribunen.

Her fik en 15-årig pige et krus med mønter kastet i hovedet, så hun måtte behandles for en voldsom hovedskade.

Nu sætter hendes far ord på den skræmmende oplevelse i et interview med Manchester Evening News.

»Det er ingen overdrivelse at sige, at det kunne have slået hende ihjel,« siger han.

Den 15-årige pige var med sine forældre på stadion for at se de to topklubber spille, da den forfærdelige situation udspilede sig.

»Nogen havde fyldt et ølkrus med mønter og kastede det. Det kom ud af ingenting, og lyden, det gav, glemmer jeg aldrig,« siger han og fortæller, hvordan flere omkring hans datter blev smurt ind i blod.

Faren takker for den støtte, som hans datter har fået efter episoden.

»Hun er blevet tilføjet en WhatsApp-gruppe for kvindelige Manchester City-fans, og de har alle skrevet til hende her til morgen. Mængden af City-fans, der har rakt ud, har virkelig været rørende. Det har fået tårerne frem i mine øjne,« siger han til mediet.

Nu håber han, at politiet finder de ansvarlige, så de kan stilles for retten og bandlyses fra fremtidige fodboldkampe.

Politiet i Manchester undersøger flere episoder fra kampen, hvor der også skulle være kastet en røgbombe.