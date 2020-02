Andres Nara er nådeløs i forhold til sin datter.

»Hun er fortabt i berømmelse og penge,« siger han.

Datteren er - som efternavnet antyder - selvfølgelig Wanda Nara: Kæreste med fodboldspilleren Mauro Icardi, hans agent og også model.

Og den 33-årige argentinske kvinde har længe haft en hale af spektakulære historier hængende til sig. Lige siden hun forlod fodboldspilleren Maxi Lopez for i stedet at blive kæreste med hans gode ven - det var Mauro Icardi.

Nu stiller hendes far spørgsmålstegn ved netop det forhold hos argentinske Radio Mitre.

»Er min datter sammen med Icardi på grund af penge?« spørger Andres Nara og svarer selv:

»Der findes altid en interesse i penge, og det skaber god grobund for kærlighed.«

Han fortsætter med sin sviende svada mod datteren:

Mauro Icardi og Wanda Nara. Foto: MARCO BERTORELLO Vis mere Mauro Icardi og Wanda Nara. Foto: MARCO BERTORELLO

»Hvis Icardi ikke havde været fodboldspiller... men hvad kan jeg sige? Det er forførende af være fodboldspiller,« lyder det fra Andres Nara:

»Men jeg må også sige, at havde hun ikke været smuk og sensuel, havde han overhovedet ikke lagt mærke til hende.«

Faren har i dag - ikke overraskende måske - i dag ikke et specielt nært forhold til Wanda Nara. Hun bor i Paris, hvor Mauro Icardi spiller for PSG.

Så er hans forhold anderledes til den anden datter, Zaira Nara, der er model og tv-vært:

Mauro Icardi i PSG-trøjen. Foto: PASCAL ROSSIGNOL Vis mere Mauro Icardi i PSG-trøjen. Foto: PASCAL ROSSIGNOL

»Forholdet jeg har til Zaira er helt anderledes end det, jeg har med Wanda. Men jeg har aldrig bedt Zaira om at hjælpe med mit forhold til Wanda, for jeg vil ikke blande mig,« siger Andres Nara, men tilføjer dog, at Wanda burde 'lære en hel del' fra sin søster.

Mauro Icardi kom slet ikke på banen, da PSG tirsdag aften tabte den første Champions League-ottendedelsfinale mod Dortmund med 1-2. Du kan se højdepunkter fra den kamp øverst i artiklen.

Den argentinske angriber endte i sommer i den franske klub, da han og ikke mindst Wanda Nara var kommet på kant med Inter. Det betød, at han blev ekskluderet for holdet og måtte overvære resten af sæsonen fra bænken.

Wanda Nara og Mauro Icardi har to døtre sammen. Wanda Nara har desuden tre sønner fra forholdet med Maxi Lopez.