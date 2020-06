Når projekt Esbjerg genstartes i 1. division, kræver det ydmyghed, mener direktør i Esbjerg Brian Knudsen.

En overraskende bronzemedalje i sæsonen 2018/2019 og en stribe gode sommertræningskampe gav selvtillid og blod på tanden.

Et år efter bronzefesten er smilene væk - og Esbjerg dømt til nedrykning fra Superligaen. Administrerende direktør Brian Knudsen mener, at alle burde have været bedre til at holde fødderne på jorden i den vestjyske fodboldklub.

- Vi fik en selvforståelse af, at vi var så og så dygtige.

- Vi kommer ind som nummer tre, og så tænker alle: 'Wauw! Det er måske her, vi hører til'. Det gik for hurtigt, siger han.

Esbjerg fik en dårlig start på Superligaens 2019/2020-sæson, og med kun én sejr i de første ni kampe bredte der sig en slukøret stemning i truppen, mener sportschef Jimmi Nagel Jacobsen.

- Vi fik en sæsonstart, som var meget skidt resultatmæssigt, og den kom vi os aldrig rigtig over.

- Det er da også klart, at vi ikke har ønsket at skifte træner på den måde, som vi har gjort i sæsonen, siger han.

I midten af september 2019 blev træner John Lammers fyret. Ind kom Lars Olsen, der endte med at sige op i juni 2020, efter at en samlet spillertrup udtrykte mistillid til træneren.

Troels Bech tog over som cheftræner efter Olsen på en aftale, der gjaldt indtil slutningen af sæsonen.

Klubben vil ikke afvise, at træneren kan være at finde i klubben efter sommer, selv om Brian Knudsen har slået fast, at det ikke bliver som cheftræner.

Esbjerg skal i den forestående genopbygning tage ved lære af indeværende sæsonen, hvor holdet nu er rykket ned i 1. division, mener Brian Knudsen.

- Vi må konstatere, at det har været en skuffende sæson. Vi har ikke tilnærmelsesvis leveret det, vi havde forventninger om, siger Brian Knudsen.

Klubben skal have opbygget en kultur for hårdt arbejde og ydmyghed igen, mener direktøren. Og så skal økonomien forvaltes mere konservativt.

I Danmarks næstbedste fodboldrække får holdene ikke lige så mange penge i tv-indtægter, og derfor skal klubber, der rykker ned fra Superligaen, typisk justere deres udgifter til de lavere indtægter.

- Der er jo i bund og grund ikke noget, der ikke er til salg, siger Brian Knudsen.

Direktøren vægter dog stabiliteten højest. Han vil ikke smide spillere på porten for en hurtig skilling.

- Det er ikke, fordi vi er ude og forære nogen væk, for at se om vi kan reducere vores spillerbudget.

- Dem, vi har på kontrakt til næste år, er vi sgu glade for, siger han.

