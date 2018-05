En hel fodboldverden har i de seneste par dage holdt vejret, efter at den legendariske eks-manager for Manchester United Sir Alex Ferguson blev akut indlagt med en hjerneblødning. I flere dage var den iltre skotte i kritisk tilstand, men nu er der særdeles gode nyheder fra det engelske.

Manchester United oplyser på Twitter, at 76-årige Sir Alex Ferguson nu er i så stabil en tilstand, at han har forladt hospitalet i Salford, hvor han har været indlagt. Han kan nu fortsætte behandlingen i sit eget hjem.

»Sir Alex har ikke længere brug for intensiv pleje og vil fortsætte rehabilitering som ambulant. Hans familie er blevet overvældet af niveauet af støtte og gode ønsker, men fortsætter med at anmode om privatlivets fred, da dette vil være afgørende i løbet af den kommende periode,« skriver klubben.

Sir Alex no longer needs intensive care and will continue rehabilitation as an inpatient.



His family have been overwhelmed by the level of support and good wishes but continue to request privacy as this will be vital during this next stage of recovery. pic.twitter.com/7AFFspsaj7 — Manchester United (@ManUtd) May 9, 2018

Sir Alex blev akut opereret efter hjerneblødningen, og da han vågnede op igen, var han angiveligt straks klar med et relevant fodboldspørgsmål. Læs om det her.

Fra midten af 80’erne og frem til 2013 førte Sir Alex Ferguson Manchester United frem til 13 engelske mesterskaber, fem FA Cup-titler og to triumfer i Champions League.

Siden nyheden kom frem, er det strømmet ind med god bedring-hilsner til den legendariske manager fra store fodbold-personligheder og klubber. Læs mere om det her.