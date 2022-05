Det kan være, at Kasper Schmeichel skal til at se sig lidt over skulderen fremover.

Og det er både på landsholdet og i Leicester City, for der står en sprudlende dansk målmand på spring bag ham.

Over de seneste sæsoner har den 24-årige danske målmand Daniel Iversen nemlig vist lovende takter under udlån fra Leicester, og i denne sæson har han brilleret under sit lejeophold hos Preston North End i den næstbedste engelske række.

Det kronede han i weekenden, hvor han hev tre priser til sig - herunder prisen som årets spiller blandt både spillere og fans - og nu står det så helt klart, at Iversen vender hjem til Leicester, hvor Schmeichel indtil nu har siddet sikkert på pladsen som førstemålmand.

Congratulations to Daniel Iversen who has been named Player of the Year!



Fully deserved, Dan!

Det bekræfter Preston på sin hjemmeside, og manager Ryan Lowe har dårligt nyt til de fans, der skulle tro, at Iversen kommer tilbage på en fast aftale.

»Iversen koster vel mellem 130 til 175 millioner kroner, gør han ikke?«

»Jeg ved godt, at fansene sang, at vi bør købe ham, men vi har simpelthen bare ikke råd til at betale Leicester den slags penge,« siger Ryan Lowe ifølge LancsLive og påpeger, at Iversen efterhånden også har nået et niveau, der ligger over den næstbedste engelske række.

For Daniel Iversen er det noget uklart, hvad det betyder, at han nu vender hjem til Schmeichel og Leicester.

»Jeg har en kontrakt med Leicester. Jeg har ingen idé om, hvad der skal ske næste sæson, så jeg må bare vente med at se, hvad Leicester siger og hvilke klubber, der er interesseret i mig,« fortalte den 24-årige målmand til Prestons hjemmeside i weekenden.

Daniel Iversen kan se tilbage på en sæson, hvor han 13 gange ud af 46 kampe har holdt buret rent, og han er den målmand, der har lavet næstflest redninger i Championship.

Sæsonens stærke præstationer har landstræner Kasper Hjulmand også bemærket, og han belønnede målmanden med en landholdsudtagelse, da Hjulmand samlede tropperne i marts til testkampe mod Holland og Serbien.

Iversen har endnu til gode at få debut for landsholdet og for Leicester.