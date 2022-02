Alt burde være fryd og gammen for den danske landsholdsstjerne Pierre-Emile Højbjerg, da han og Tottenham kunne fejre en noget overraskende sejr mod Manchester City på 3-2.

Efter sejren blev Tottenham-manager Antonio Conte meget overrasket over Pierre-Emile Højbjergs beslutning om at ignorere et kram, som han ville give danskeren efter slutfløjtet.

I en dramatisk kamp, hvor svenske Dejan Kulusevski og tomålsskytten Harry Kane sikrede London-klubben de højst overraskende tre point, var det en følelsesladet Antonio Conte, der omfavnede hver og én af ​​sine spillere efter pragtpræstationen – bortset fra én.



Lige da Højbjergs holdkammerat Ryan Sessegnon fik sit kram af Conte, fangede Sky Sports-kameraerne en situation, der har fået fans til at spekulere over, om forholdet mellem Højbjerg og Conte er noget anspændt. Vurdér selv i klippet herunder.

Hojbjerg whypic.twitter.com/XdjkdiuRnY — Raghava (@RaghavaJulaay) February 20, 2022

I klippet går Conte over til den danske midtbanemand, men da manageren åbnede sine arme for at give ham et stort kram, vendte Pierre Emile-Højbjerg ryggen til og gik – et øjeblik, der efterlod italieneren lamslået.

Klippet har efterfølgende fået stor opmærksom på de sociale medier, hvor flere stiller spørgsmål til, hvorfor danskeren reagerede, som han gjorde, i situationen. 'Hvad er der galt mellem Højberg og Conte? Jeg er bekymret,' skriver en bruger på Twitter. 'Ganske interessant situation. Hvorfor går Pierre bare sådan væk fra Conte? Måske sker der noget bag kulisserne,' skriver en anden undrende bruger.

Tidligere på måneden var Antonio Conte langtfra tilfreds med Højbjergs præstation under deres Premier League-opgør mod Southampton.

Den italienske manager tog konsekvensen og flåede danskeren ud efter 58 minutter for at give nyindkøbet Rodrigo Bentancur hans Premier League-debut.

I kampen mod Manchester City fik Pierre-Emile Højbjerg dog alle 90 minutter på banen, og danskeren var den første til at omfavne Harry Kane, da topangriberen nettede sejrsmålet i overtiden.