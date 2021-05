»Tak til alle dem, som har været en del af den her rejse. Vi står sammen!«

Sådan slutter Cristiano Ronaldo sit seneste Instagram-opslag efter afslutningen på Seria A.

Ronaldo og Juventus endte med nød og næppe på en fjerdeplads med adgang til Champions League.

Og med det seneste opslag efter sæsonafslutningen har det fået masser af fans i kommentarfeltet til at spekulere, om det er et definitivt afskedsbrev fra den 36-årige portugisiske angriber.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cristiano Ronaldo (@cristiano)

»Med de præstationer for i år har jeg nået de mål, som jeg satte mig selv fra første dag, jeg ankom til Italien: At vinde et mesterskab, pokalen og Super Cup'en samt prisen som bedste spiller og topscorer i det her store fodboldland, fyldt med fantastiske spillere, store klubber og deres helt egen fodboldkultur,« skriver Ronaldo yderligere og fortsætter:

»Intet kan sammenlignes med den følelse af, at jeg har efterladt et mærke i de lande, som jeg har spillet i, og at jeg gav glæde til de fans i de klubber, som jeg har repræsenteret. Det er det her, jeg har arbejdet for, det er det, som rør mig, og det er det, jeg jagter indtil min sidste dag.«

Og det opslag undrer flere fans sig meget over:

Så er det her et farvelbrev?

Vær sød at lade være med at gå på pension

Hvorfor lyder det her, som om at han forlader Juventus? Skræmmende.

I opslaget lykønsker han blandt andet også Inter med mesterskabet.

Foto: MIGUEL MEDINA Vis mere Foto: MIGUEL MEDINA

Det er ikke første gang, at rygter om et Ronaldo-stop eller klubskifte svirrer i denne sæson.

Tidligere florerede en video på de sociale medier, hvor man angiveligt kunne se mange af Cristiano Ronaldos biler blive fragtet væk i en portugisiskejet fragtlastbil.

Det samme 'biltrick' skete, dengang Ronaldo skiftede fra spanske Real Madrid til sin nuværende klub, Juventus.

For nylig vandt Juventus 2-1 over Atalanta i Coppa Italia-finalen.