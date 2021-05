De har ventet og glædet sig i mange måneder. Men lørdag tikkede der en mail ind hos mange danske fodboldfans. En mail, der skød humøret i sænk.

For det var her, UEFA begyndte at kontakte de tusindvis af fans, der får deres billetter til de kommende EM-kampe i Parken annulleret.

Det sker, efter det lørdag kom frem, at op mod 60 procent af de danskere der har købt billetter i stedet må se Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og resten af landsholdet hjemme fra sofaen fremfor på stadion.

Noget, der har medført mange reaktioner fra skuffede folk, der ellers i første omgang havde været blandt de heldige, der havde sikret sig billetter.

Sådan bliver EM-billetterne fordelt 50 procent af fanklubbilletterne bliver prioriteret efter loyalitetsranglisten pr. 1. december 2019.

50 procent af fanklubbilletterne går i lodtrækning blandt alle fanklub-billetkøbere til den pågældende EM-kamp.

Hvert 10’ende loyalitetspoint giver ligeledes ét lod i Uefas billet-tombola. Før kapaciteten blev halveret, så billetfordelingen nogenlunde ud på denne måde, oplyser Anders Hagen: Neutrale fans: 16.000 (ca. 65 procent er solgt til danske fans)

DBUs fanklubmedlemmer: 5000

Modstanderholdets fanklubmedlemmer: 5000

DBU’s frivillige og partnere: 2700

UEFA’s medlemmer og partnere: 2200

Modstanderholdets forbund: 1000

Hospitality: 1000

Medier, sikkerhed og journalister: 2-3000

Det var i et opslag i 'Danes Away'-gruppen på Facebook, at DBU's fankoordinator, Anders Hagen lørdag kunne fortælle, at der nu eksempelvis kun er udsigt til 2.100 EM-billetter til den danske fanklub ud af de i alt 15.900, der bliver lukket ind i Parken.

Her fortalte han også, at det desværre betød, at mange fanklub-medlemmer får annulleret deres billetter.

Og det har medført mange reaktioner fra vrede fans. som blandt andet reagerer på, at beslutningen går udover mange af de danske fans med mange loyalitetspoint.

Her er blot et udpluk af de kommentarer, der er kommet efter den nedslående melding:

'En sort dag for danske landsholdsfans.'

'Jeg brækker mig over at sponsorer bliver forfordelt frem for RIGTIGE fodboldfans som har støtttet landsholdet længe !!! Vi har haft billet over 1 år og så kommer man her 1 måned før og for at vide at billetten er annulleret. ....en del af noget større , Næææ hvem har flest penge !!!'

'Nå, men tak for lort UEFA... og tillykke med det lorteprodukt i får ud af kvartfyldte stadions forbeholdt blåskjorter i spidse sko, der gnasker pindemadder med deres ligegyldige trofækoner, der er sååå heldige at komme ind og se deres første fodboldkamp.'

'5 års opsparing af point lige i lokummet. Hold kæft hvor er det bare ulækkert. Så fik man lige skidt de loyale fans lige i masken. Hvor er det bare vammelt lavet UEFA, selvom man burde blive overrasket mere, fy for satan.'

'Grådighed fra UEFA. Kan slet ikke forstå fan-organisationer Europa rundt ikke går i fælles front. Det her er fodboldfans år.. UEFA skal lige please deres sponsorer, og så må de loyale fans tage et hak i deres billetter.'

'Det er fuldstændig hjernedødt, at der af 12-16.000 billetter kun kan afsættes 2.100 til fanklub medlemmer. Ligeså stor en optur det var at vinde retten til at købe billetter, lige så gigantisk nedtur er det at se sine Danmark v Finland billetter fordufte .'

'Ironisk at UEFA lover bål og brænd når super league er på tale og samtidig prioriterer sponsorer og dyre billetter over fans.'

Selv var Anders Hagen også 'i chok' over, hvor få billetter der går til de danske fans, fortalte han i opslaget.

'Det er noget rigtig møg – og det er ikke til at bære, at så mange fanklubmedlemmer får annulleret deres billet,' skrev Anders Hagen, der også oplyste, at det er forventningen, at gruppen med neutrale fans, hvor 65 procent af billetterne allerede er solgt til danskere, ligeledes bliver skåret med op mod 60 procent.

Efter de mange reaktioner har direktøren for det kommercielle område i DBU, Ronnie Hansen, også sendt en besked til de mange skuffede fans. Det har han gjort i samme Facebook-gruppe, hvor han også giver folk mulighed for at stille spørgsmål.

Ronnie Hansen fortæller, at de i DBU ikke vidste, der ville komme mail fra UEFA lørdag aften. Samtidig kender de ikke det tekniske set-up, og dermed ved de hos DBU ikke, hvor mange mails der er sendt ud, og hvor mange der mangler.

'Jeg kan også garantere, at vi har kæmpet, og fortsat kæmper, for så mange danske fans på stadion som muligt. Skulle de ske, at vi får flere billetter til fans, eksempelvis fra modstanderlandes billetpulje, vil vi fordele dem som nu - på baggrund af loyalitet. Særligt de loyale fans, der har mistet billetter fra den meget lille kategori 1 pulje, har vores store opmærksomhed,' skriver direktøren.

EM-slutrunden afvikles fra 11. juni til 11. juli. Danmark skal i første omgang møde Finland, Belgien og Rusland.