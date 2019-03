En række organisationer vil have garanti for, at menneskerettighederne bliver overholdt, hvis VM skal udvides.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) skal udstikke en garanti for, at menneskerettighederne overholdes, hvis en VM-udvidelse i 2022 bliver en realitet.

Det mener otte organisationer, som nu er gået sammen om at skrive et brev til Fifa-præsident Gianni Infantino og de øvrige personer i toppen af forbundet.

Brevet er blandt andet signeret af spillerorganisationen World Players Association, fanorganisationen Football Supporters Europe og en række menneskerettighedsorganisationer.

Det er udsendt, fordi Fifa-toppen torsdag og fredag skal mødes i Miami for at drøfte en mulig udvidelse af VM fra 32 til 48 hold allerede i 2022.

Det kan betyde, at et andet land skal være medvært. Det kan dog blive lidt af en politisk udfordring, da flere lande i området har brudt deres forbindelser til Qatar.

- Der er klare risici for menneskerettighederne, hvis flere lande skal være værter for VM i 2022. Ikke mindst på grund af den udbredte brug af migrantarbejdere, som blandt andet hjælper med byggearbejdet.

- Det kan kaste en stor skygge over verdens største sportsbegivenhed, siger Stephen Cockburn, som er direktør for Amnesty Internationals internationale anliggender, i brevet.

Trine Christensen, der er generalsekretær hos Amnesty International i Danmark, mener, at stadionarbejdet i Qatar har fået advarselslamperne til at lyse rødt.

- Dem, der har bygget stadioner, er blevet behandlet så dårligt, at det mindede om slavelignende forhold, og nogle er døde under arbejdet. Den slags ønsker fodboldfans ikke at være en del, siger Trine Christensen.

Det er allerede besluttet, at 48 hold er med, når VM-slutrunden spilles i 2026 i Canada, Mexico og USA. Diskussionerne senere på ugen går derfor på, om tiltaget skal rykkes fire år frem.

- Med brevet beder vi Fifa om at tage samme kriterier for arbejdsforhold i brug allerede nu, som dem man har udviklet til VM i 2026, siger Trine Christensen.

Fifa-præsident Infantino har tidligere udtalt, at et flertal af medlemslandene i Fifa ønsker en udvidelse af VM allerede i 2022, når VM spilles i november og december.

I Qatar har man hele tiden planlagt efter, at der deltager 32 hold i 2022. Man opfører otte stadioner, men en udvidelse vil kræve mellem 12 og 14 stadioner, har man tidligere meddelt.

I februar udtrykte Gianni Infantino optimisme omkring mulighederne for at udvide antallet af hold allerede i 2022.

- Jeg er optimistisk, men er det nemt? Nej. Det er det ikke, men jeg er nødt til at være optimistisk, sagde Fifa-præsidenten ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/