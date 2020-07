I Skotland slikker de sig om munden ved tanken om en 20-årig dansker.

Andreas Skov Olsen har ikke haft den start i Bologna, som han håbede på, og derfor melder flere medier nu, at kantspilleren er på vej videre.

Det danske kompas kan meget vel pege mod den skotske storklub Rangers, som tæller Liverpool-legenden Steven Gerrard som træner.

Udsigten til at se Andreas Skov Olsen i den blå trøje henrykker mildest talt flere af klubbens fans på Twitter. Blandt andet sammenligner en fan den unge dansker med en af profilerne på Rangers-holdet i 1990'erne, nemlig Brian Laudrup.

Andreas Skov Olsen under U-21-landsholdets træning i Udine, fredag den 21. juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Andreas Skov Olsen under U-21-landsholdets træning i Udine, fredag den 21. juni 2019. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Du kan læse et udpluk af reaktionerne her:

Skov Olsen er præcis den slags spiller, som vi burde kigge på. Formentlig er der noget i det.

Skov Olsen er den næste Brian Laudrup.

#SkovOlsen ja tak, jeg ville være lykkelig, hvis det her passer.

Andreas Skov Olsen er en spiller, som kunne tage os til et nyt niveau. Selv om det kun er et lån i en sæson fra Bologna. Jeg håber, at det er konkret, og vi får det gjort.

Hvis Rangers kan få Skov Olsen i folden, ville det være sensationelt og give os et af de mest spændende talenter på højre kant.

I Bologna er det kun blevet til en scoring i 19 Serie A-kampe, selv om klubben betalte knap 45 millioner kroner for den unge dansker, som scorede 22 mål i 36 Superliga-kampe i sæsonen 2018/2019.

Allerede inden Andreas Skov Olsen skiftede til Bologna sidste år, var danskeren på tale i Rangers.

Skov Olsen is the next Brian Laudrup. — Curtis (@1872Curtis) June 29, 2020