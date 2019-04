Hvordan kunne Jan Vertonghen få lov at spille videre?

Det spørgsmål stiller rigtig mange på de sociale medier. Det sker i kølvandet på det slag, Tottenham-spilleren fik i ansigtet i første halvleg tirsdag aften, og som sendte ham til tælling.

Mens blodet fossede fra næsen, modtog Jan Vertonghen først behandling på sidelinjen. Derefter skulle han ud for at skifte trøje og have tørret det resterende blod væk.

Han fik efterfølgende lov til at løbe på banen igen - efter dommeren tilså ham og talte med klubbens læger - , men der gik ikke lang tid, før han rystede på hovedet og gik ud mod sidelinjen.

Det så bestemt ikke godt ud, da Jan Vertonghen blev sendt i græsset. Foto: DYLAN MARTINEZ Vis mere Det så bestemt ikke godt ud, da Jan Vertonghen blev sendt i græsset. Foto: DYLAN MARTINEZ

Og her så han rigtig skidt ud, for Tottenham-spilleren gik fra selv at gå derud til knap at kunne stå op.

Han måtte hjælpes fra banen, og hele situationen har fået mange fodboldfans til tasterne på især Twitter, og langt de fleste er vrede over, at Verntonghen overhovedet fik lov at løbe ud på grønsværen igen.

Her er blot et udpluk at de mange, mange reaktioner på Twitter, der er kommet i kølvandet på situationen.

'Tottenham burde blive smidt ud af turneringen for at lade Vertonghen løbe tilbage på banen.

'Skandaløst af Spurs' lægestab. Udskift hele bundtet med nogle nye. No wonder at vi får så mange skader og at spillerne kommer så hurtigt tilbage fra skade uden at være deres skade kvit, når de er så inkompetente.'

'Hvad laver Tottenhams lægestab?! Hvordan kan de overhovedet finde på og sætte Vertonghen på banen igen?? Manden kunne knap gå tilbage til midterlinjen.'

'Helt grotesk at Tottenham sender Jan Vertonghen på banen igen, når han ikke kan gå selv.'

'Hvor er det uansvarligt at lade Vertonghen fortsætte.'

'Hvordan Vertonghen kunne få lov at fortsætte, ved jeg ikke.'

'Der burde komme sanktioner til Spurs, efter de håndterede Vertonghen-situationen på den måde. Det var frygteligt.'

Du kan følge det første semifinale-opgør mellem Tottenham og Ajax lige her.