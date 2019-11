Fodboldstjernen er kommet i massiv modvind i sin barndomsby Malmö, efter han i onsdag annoncerede, at han havde købt sig ind i klubben Hammarby.

Tidligere på dagen kunne man se, hvordan en statue af svenskeren var blevet vandaliseret med plastikposer og et toiletbræt. Nu er flere fans så gået skridtet videre.

En video på Twitter viser nemlig, hvordan fans har sat ild til statuen.

I teksten til videoen står der fejlagtigt, at Ibrahimovic har købt 50 procent af klubben - det rigtige tal er 25 procent. Se videoen herunder:

Malmo fans have set fire to the statue outside their ground of Zlatan Ibrahimović after he bought a 50% stake in rivals Hammarby. pic.twitter.com/Vbyn9nnHH6 — Football Fights (@footbalIfights) November 27, 2019

Onsdag aften er der i området omkring statuen også skrevet skrevet racistiske budskaber og en dødstrussel rettet mod fodboldspilleren. Det skriver Expressen.

Uanset hvad er det rigeligt til, at Malmö-fans dagen igennem har udtrykt deres store utilfreds med fodboldspilleren, der startede sin professionelle fodboldkarriere i byen.

Tidligere på dagen kunne lokalavisen Sydsvenskan fortælle, hvordan over 3000 fans allerede havde sat sin underskrift på at få statuen fjerne.

Noget, der ikke faldt i god jord hos statuens skulptør, Peter Linde.

»Dem, der gør sådan noget, burde skamme sig. Dumheden er total. At indgå sig på den slags meningsløs krigsførelse er fuldkommen idiotisk. Det vidner om, at de, der gør det her, er dem, der er dumme og ingen andre,« fortalte kunstneren til avisen.

Zlatan Ibrahimovic selv var dog ikke specielt bekymret, da han tidligt på dagen svarede på, hvad Malmö fansene ville sige til hans økonomiske engagement i en anden klub.

»Det her har intet at gøre med Malmö FF. Når det handler om Malmö, så snakker vi om fodboldspilleren Zlatan. Jeg tror, at de i Malmö respekterer det her. Jeg har en god relation til Malmö og har haft det i alle år,« sagde svenskeren.

At Malmös fans respekterer beslutningen er dog ikke tilfældet. Tværtimod:

Sådan så statuen ud tidligere på dagen. Foto: Byrd/Michael Wall

»Det modtages ikke med glæde. Det er en udvikling af ham, som er kedelig og forkert. Han har nok mistet grebet om, hvad han betyder for Malmø. Han misforstår sin position lidt, når han siger, at Malmø vil være glad på hans vegne,« fortalte Kaveh Hosseinpour, der er viceordfører for MFF-support, til svenske Fotballskanalen.

»Vi er ikke glade. Jeg tror ikke, at nogen vil være glade på hans vegne. Jeg tror, at han delvist overvurderer, hvor meget han betyder for os, og det han betyder, lider et knæk nu. Sådan er det.«

Statuen, som der nu er ild i, blev indviet tilbage i oktober måned.

I den forgangne sæson blev Malmö FF nummer to i den bedste liga foran Hammarby på tredjepladsen. Djurgården blev mester.

Zlatan Ibrahimovic spillede i Malmö som ungdomsspiller og blev rykket op på førsteholdet, hvorfra han blev solgt til Ajax i 2001.