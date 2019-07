Cristiano Ronaldo satte sig på bænken - og blev siddende.

Nu kommer det efter al sandsynlighed til at koste Juventus lige omkring 4,5 millioner kroner.

Og det ligner dermed den foreløbige afslutning på den polemik, der har været efter fredagens opvisningskamp mellem den italienske klub og et allstarhold fra den koreanske K-League.

Her kom Cristiano Ronaldo aldrig på banen på det udsolgte stadion i Seoul, selv om det på forhånd var blevet sat som krav fra arrangøren, The Fasta, at han skulle spille mindst 45 minutter.

Cristiano Ronaldo (C) blev siddende på bænken under hele kampen mod Team K League. Foto: JUNG YEON-JE

'Da vi fandt ud, at Ronaldos navn ikke var med i truppen til anden halvleg, bad vi Juventus at sætte Ronaldo på banen, som det stod i kontrakten,' lyder det i en udtalelse fra The Fasta:

'Klubben sagde, at både træneren og spilleren kendte til aftalen, men at Ronaldo ikke kunne spille på grund af sin helbredstilstand.«

Det lyder også fra The Fasta, der har fremsendt kravet om de 4,5 millioner kroner til Juventus:

'Vi protesterer på kraftigste.'

Mange tilskuere - her en med Ronaldo-maske - havde købt billet til kampen i forventning om at se portugiseren i aktion. Manden til højre ser dog i øvrigt mindre begejstret ud. Foto: JUNG YEON-JE

Interessen for kampen var på forhånd enorm. De 65.000 billetter blev udsolgt på bare 2,5 time. De allerdyreste - og bedste - sæder til knap 2.500 kroner blev revet væk på bare et kvarter ifølge The Korea Herald.

Juventus fik lige omkring 20 millioner kroner for at stille op til kampen, og altså ikke mindst for at sende Cristiano Ronaldo på banen.

Arrangørerne anslås at have tjent næsten det dobbelte på billetsalget.

Tilskuerne opfordres nu også til at kræve en delvis tilbagebetaling af billetprisen på grund af de manglende minutter til Ronaldo.

Selv har Juventus-træner Maurizio Sarri måttet forklare sig.

»Jeg talte med Juventus-præsident Andrea Agnelli og Ronaldo inden kampen, og vi kom frem til, at det bedste var at hvile ham,« forklarede Maurizio Sarri efter kampen:

»Ronaldo skulle have spillet, men han var ikke klar på grund af udmattelse.«

Kampen mellem Juventus og K-League-holdet endte i øvrigt 3-3.