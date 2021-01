'To eksempler på dumhed. Sammenkomsten og billedet.'

Sådan lyder en reaktion på Twitter, efter det tidligere lørdag kom frem, at tre Tottenham-stjerner og en enkelt Premier League-profil fra West Ham på ingen måder holdt sig til corona-restriktionerne i juletiden.

Der er tale om Erik Lamela, Giovani Lo Celso og Sergio Reguilon fra Tottenham samt Manuel Lanzini fra Westham, som valgte at samle deres familier og dokumentere det med et billede, der siden er kommet ud i offentligheden.

Noget, der har fået rigtig mange op i det røde felt. Her er blot et udpluk af de mange reaktioner:

'Lo Celso, Lamela og Reguilon skal vrages og straffes hårdt. Det er en fucking skændsel.'

'Fratag dem deres løn i tre måneder, og så ser vi, om de bryder corona-reglerne igen.'

'Giv dem alle karantæne fra 10 kampe eller fratag klubben point.. for en bøde på 10.000 virker ikke. De poserer til et billede og ikke en eneste maske... de rige lytter ikke efter reglerne.'

'Disse priviligerede spillere tror, de er hævet over reglerne og immune overfor alt... de sætter liv i fare og på en måde sætter de også fortsættelsen af fodbold i fare... de skulle have karantæne i tre kampe, og deres hold burde få frataget point. Bøde er ligegyldige.'

Det var Daily Mail, der som de første skrev om julefejringen.

Det er en ven til en af spillerne, der har delt billedet på Instagram, hvor der er 18 mennesker samlet.

Og det er i hvert fald ikke at overholde de restriktioner, der lige nu er i England.

For her lyder det fra regeringen, at de mennesker der er i den såkaldte Tier 4 - hvor London er med - ikke må samles med andre, end dem de bor sammen med.

Ifølge Tottenham-journalisten Duncan Castles skulle både Lo Celso og Lamela være blevet testet positiv for corona.

Dette er dog ikke bekræftet, men flere af spillerne har siden sendt en undskyldning afsted på Twitter.

'Jeg vil gerne undskylde overfor alle - jeg forstår de store ofre folk har lidt for at holde sig selv og dem de elsker i sikkerhed, og de frustrationer i har sendt i min retning er med rette. Jeg tager fuldt ansvar for mine handlinger, som jeg fortryder inderligt,' skriver Giovani Lo Celso.

Også Erik Lamela undskylder og siger, han fortryder beslutningen om at holde fest.

I want to apologise for a decision I made over Christmas which I deeply regret. On reflection I understand the seriousness of my actions and the impact it has on others.

I am truly thankful to everyone working hard to keep us safe and I feel ashamed knowing I’ve let people down. — Erik Manuel Lamela (@ErikLamela) January 2, 2021

'Når jeg reflekterer over det, kan jeg godt se alvoren og hvordan det påvirker andre. Jeg sætter stor pris på alle, der arbejder hårdt for at holde os alle i sikkerhed og jeg skammer mig over, at jeg har svigtet folk,' skriver han.

Tottenham spillede lørdag kamp mod Leeds, og efterfølgende fortalte Jose Mourinho, at han faktisk havde givet Sergio Reguilon en særlig julegave - en portugisisk gris, fordi træneren syntes, det var synd Reguilon skulle sidde alene i julen.

»Jeg gav ham dem, fordi jeg troede, han skulle holde jul alligevel. Jeg tænkte på ham. Han var ikke alene, som du kunne se. I klubben er vi skuffede, for vi giver spillerne læring og betingelser, og vi er ikke glade, det var en negativ overraskelse for os,« sagde Jose Mourinho.

Tottenham vandt lørdagens kamp sikkert med 3-0.