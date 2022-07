Lyt til artiklen

Fans i massevis raser over Neymar, efter at den brasilianske superstjerne kastede sig noget teatralsk mod græsset i en træningskamp.

Den kontroversielle situation med PSG-stjernen opstod, da han forsøgte at tilkæmpe sig et straffespark imod japanske Gamba Osaka.

Neymar driblede med bolden i feltet og brugte sin venstre fod til at skære tilbage i banen for at have muligheden for at skyde.

Men i stedet for at gøre det, kastede han sig ned i græsset, efter at Gamba Osaka-forsvarsspilleren Genta Miura forsøge at tackle ham. Du kan se episoden i videoafspilleren øverst i artiklen.

Foto: TOSHIFUMI KITAMURA Vis mere Foto: TOSHIFUMI KITAMURA

Dommeren købte dog Neymars skuespil og tildelte PSG et straffespark Miuras udfordring.

30-årige Neymar tog selv straffesparket og scorede sikkert på det.

Brasilianeren scorede to gange i kampen i en storsejr med cifrene 6-2 i PSGs favør over deres japanske modstandere.

Episoden omkring straffesparket har efterfølgende sat nettet i kog. Herunder er bare et lille udpluk af, hvordan de sociale medier har reageret på Neymars opførsel i træningskampen:

Foto: KAZUHIRO NOGI Vis mere Foto: KAZUHIRO NOGI

