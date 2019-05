Foboldkampen mellem topholdet Molde og bundholdet Rosenborg endte med en ydmygelse for Rosenborg, og kampen var så godt som afgjort allerede i første halvleg.

Men det var ikke kun Rosenborgs spillere, som blev ydmyget. Det samme gjorde deres fans, da de blev bedt om at tage bukserne af midt på et fyldt stadion.

Her var tale om en 'ekstrem kontrol' foretaget af politiet, som Rosenborgs supporterklub kalder det.

En Twitter-bruger er gået til tasterne for at fortælle, at han var en af dem, som skulle igennem den noget utraditionelle stikprøvekontrol.

Og ja, ble nakenvisitert i inngangen. Skinkene måtte spres. — Magnus (@bakenga1917) 28. april 2019

»Vi forfølger sagen, da nogle af vores Rosenborg-supportere blev nøgenvisiteret og måtte vise numsen på Aker Stadion. Vi reagerer på måden, som det bliver gjort på, for det er ikke sådan, det skal være,« siger Espen Viken, som er formand for supportkluben, til Dagbladet.

Espen Viken fortæller faktisk, at det ikke er første gang, at man har oplevet denne her grænseoverskridende politikontrol, men at det før er sket i Molde.

Klubben skal nu holde et bestyrelsesmøde, hvor man vil vurdere, om sagen skal anmeldes.

Han understreger, at frustrationerne over episoden absolut intet har med klubbens 3-0 nederlag at gøre.

Rosenborg-klubbens fans har i forvejen haft nogle pressede ture på stadions, når de møder op for at støtte deres hold.

Det har nemlig ikke været muligt for Rosenborg at hive en sejr hjem i sæsonen.

Rosenborg ligger som nummer sjok i tabellen, hvor de kun har formået at skrabe to point sammen i deres fem kampe.

Holdets næste kamp er mod Sarpsborg 08, som ligger nummer otte i den norske Eliteserie.