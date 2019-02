Carabao Cup-finalen 2019 vil ikke blive husket for fodbolden. Ej heller, at Manchester City vandt pokalen efter straffesparkskonkurrence.

Derimod kommer finalen til at gå over i historien som en af de største kontroverser, man har set udspille sig internt på et fodboldhold.

I slutningen af den forlængede spilletid ville Chelsea-træner Maurizio Sarri udskifte målmanden Kepa Arrizabalaga, der havde modtaget behandling flere gange.

Men den spanske målmand nægtede. Resten af Chelsea-spillerne forholdt sig passive, mens David Luiz endda bakkede op om Kepa.

Kepa Arrizabalaga og David Luiz på banen i en længere diskussion med Maurizio Sarri. Foto: DAVID KLEIN Vis mere Kepa Arrizabalaga og David Luiz på banen i en længere diskussion med Maurizio Sarri. Foto: DAVID KLEIN

Den kriseramte Chelsea-træner blev udstillet i en sådan grad, at han lod sin frustration udblæse på trænerbænken.

På de sociale medier er situationen både i det danske og udenlandske fodboldmiljø noget af det mest omtalte søndag aften, og der er meget lidt sympati at spore for Kepa Arrizabalaga. Et udpluk:

'Jeg har aldrig set noget lignende som Kepas mytteri. Hvis der var tvivl om Sarris kontrol af omklædningsrummet før, er der ikke længere.'

'Jeg er fuldstændig forvirret. Kepa bør aldrig bære trøjen igen. En komplet parodi. Det offentlige mytteri var langt værre, end at han missede en nem redning. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vores dårlige spark var på grund af vanviddet.'

'Kredit til Sarri for ikke at svine sin spiller til, Kepa opførte sig som en idiot.'

Herhjemme bliver situationen også livligt diskuteret. Er det Sarris fejl eller Kepas fejl? Om ikke andet var det hele bare så voldsomt, at blandt andre DR-journalist Andreas Kraul nærmest var mundlam.

Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Foto: ANDREW COULDRIDGE

'Lige som man tror, man har set det hele. Ja, så tror man om igen,' skriver Kraul på Twitter.

Den tidligere landsholdsspiller Jan Michaelsen skriver ligeledes, at det er noget at det vildeste, han har set i forbindelse med udskiftninger.

Kepa Arrizabalaga selv har efter kampen udtalt, at det aldrig har været hans intention at gå mod manageren eller nogen af hans beslutninger.

Og Arsenal-legenden Ian Wright opsummerer sin holdning ganske kort.

Kepa — Ian Wright (@IanWright0) 24. februar 2019

Her kan du læse, hvad Kepa Arrizabalaga sagde om situationen.

Her kan du læse, hvad Maurizio Sarri sagde om situationen.