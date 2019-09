Napolis første mål mod Liverpool blev sat ind på straffespark.

Men kendelsen blev i den grad diskuteret. Både af TV3 Sports kommentatorer men også på de sociale medier.

For filmede Jose Callejon i situationen?

»Han er med det samme dygtig til at søge kontakten. Han får den lige prikket, og Robertson sætter benet ud,« lød det fra TV3 Sports kommentator Martin Jørgensen om situationen, som kan ses i toppen af artiklen.

»Vi er ovre i den tynde afdeling,« sagde Niels Christian Frederiksen, og det var kommentator-kollegaen enig i.

For Martin Jørgensen vurderede, at Callejon allerede var ved at falde, da kontakten med Andrew Robertsons ben opstod.

»Det synes jeg mere, er tilfældet, end at han (Robertson, red.) sparker ud. Det er selvfølgelig klart, at han åbner muligheden for, at der kan blive dømt et straffe. Han (Callejon, red.) er utroligt rutineret der,« konstaterede Niels Christian Frederiksen.

Også på de sociale medier bliver situationen diskuteret flittigt, og her er blot et udpluk af de mange reaktioner, der er kommet. Mange mener nemlig ikke, der skulle have været peget på pletten:

'For fanden. Callejon er allerede på vej ned, da Robertson udfordrer ham. Vi er blevet snydt her.'

'Hvordan i alverden er der ikke gult kort for film til Callejon?'

'Kan nogen forklare mig, hvad VAR-folkene tænkte, da de kiggede på denne her? Min tre-årige søn kunne fortælle jer, han kastede sig.'

'Hvad fanden er meningen med VAR? Callejon, der har snydt i alle kampe, smider sig. Dommeren tror, det er en forseelse. Klar og tydelig f*cking fejl'

'Sikke et fald, Callejon..'

Der er dog også nogle, der mener, at Andrew Robertson får trådt uheldigt på Jose Callejon i situationen, og at straffesparket dermed kan forsvares.

Dommeren var efterfølgende ikke ude for at se situationen igennem, og Dries Mertens lagde derfor bolden til rette og scorede til 1-0 i det 82. minut.

Et mål, der fik sat gang i Napoli, der ellers var i problemer i anden halvleg mod Liverpool, der dominerede løjerne.

De engelske gæster fik dog ikke sat det sidste og afgørende pres ind, og dybt inde i overtiden lukkede og slukkede Napoli, da Fernando Llorente udnyttede en fejl i Liverpool-forsvaret og scorede til 2-0.