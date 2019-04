Nyheden om, at Lars Larsen ikke bliver hovedaktionær i Silkeborg IF, har ramt klubbens fans.

»Sådan kan det jo gå. Det var da umiddelbart ærgerligt, for nu var der kommet nogle positive tilkendegivelser, som selvfølgelig skabte en masse spændende tanker og satte fut i nogle drømme.«

Sådan siger Michael Ravn til B.T. Han er en af 'de rød-hvide gutter på den billige langside', som i sin tid skrev et læserbrev til Midtjyllands Avis.

Heri appellerede de netop til Lars Larsen i forhold til at købe klubben. Noget han ikke var afvisende over for, men mandag kom der så en udmelding fra Silkeborg om, at Lars Larsen ikke føler sig som den 'rigtige'.

»Når man læser videre ind i det, behøver det nødvendigvis ikke være så skidt endda. Han siger, han ikke skal være hovedaktionær, men vil alligevel sammen med andre bidrage til en markant styrkelse af klubben. Og dét vil heller ikke være så tosset,« siger Michael Ravn.

For i Silkeborg IF har de brug for muskelstyrke, fortæller han. Og selvom ønsket om Lars Larsen var stort, var det heller ikke fordi, de nåede at drømme meget langt.

»Der var jo ingen, der vidste, hvor det ville ende. Vi er trods alt sindige jyder fra det ægte Midtjylland, så der er jo ingen, der lader sig rigtig rigtig rive med, før man ved, hvad der er op og ned i tingene. Det er ikke, fordi vi regnede med, at Champions League-pokalen nu ventede lige om hjørnet. Men vi drømmer da stadig alle sammen om, at der bliver smidt noget power ind i vores elskede klub,« siger Michael Ravn.

For ham og resten af fangruppen er drømmen større muligheder, så Silkeborg IF kan blive en 'betydelig spiller' i dansk fodbold. Så selvom det ikke bliver med Lars Larsen som hovedaktionær, kan der stadig være gode ting på vej. Så længe det ifølge ham er gode kræfter, der kan trække klubben den rigtige vej.

En gruppe Silkeborg-fans, der kalder sig 'De rød-hvide gutter på den billige langside', har skrevet flere læserbreve til Lars Larsen i Midtjyllands Avis. Vis mere En gruppe Silkeborg-fans, der kalder sig 'De rød-hvide gutter på den billige langside', har skrevet flere læserbreve til Lars Larsen i Midtjyllands Avis.

»Det er trods alt også det, udmeldingen i går indeholdt, så vi tillader os trods alt at være positive, selvom den første reaktion var ‘satans’,« siger Michael Ravn med et grin.

»Vi havde drømt om det, det er da ikke en hemmelighed,« siger han.

Udland ikke nødvendigvis skidt

Tilbage i januar fortalte Michael Ravn til B.T. om grundene til, at gruppen havde valgt at sende - endnu - et læserbrev til Lars Larsen. Det skyldes ikke blot, at 'Dynekongen' er Silkeborg-mand. Det handlede også om, at de ikke ønsker, klubben ender i 'suspekte hænder'.

I mandagens udmelding fra Silkeborgs administrerende direktør, Kent Madsen, lød det, at der var kommet nogle udenlandske tilbud.

»Der bliver diskuteret nogle forskellige konstellationer, og der har været luftet tanker om en udenlandsk klub som hovedaktionær. Det kan der jo godt være nogle spændende scenarier i,« siger Michael Ravn.

Hans pointe for et par måneder siden var mere, at man ikke ønsker en klub, hvor ingen ved, hvem der ejer spillere, eller hvem der er styrmand for hvem. Det ville være skrækscenariet. Med det udspil, Lars Larsen er kommet med, tyder det dog på, han stadig er klar på at poste en god portion penge i klubben.

En mulighed, der for alvor kom på dagsordenen efter det afsendte fan-læserbrev.

»Det er sjovt, at sådan noget kan sætte noget i gang på den måde. Men det er så også bare dét. Det eneste, som det handler om, er klubben og en forhåbentlig bedre fremtid,« siger Michael Ravn.